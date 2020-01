Lacalle Pou prepara aumento de tarifas y dio detalles de sus planes

Por Rosina De Armas y Santiago Soravilla

El presidente electo Luis Lacalle Pou dejó este martes muy clara la chance de subir el valor de las tarifas públicas cuando asuma el gobierno, según transmitió durante una reunión que mantuvo con el movimiento Un Solo Uruguay, dijeron a El Observador participantes del encuentro. Sus palabras y algunos detalles del plan del futuro gobierno fueron tan específicos que el vocero del grupo, Guillermo Franchi, expresó estar convencido de que eso iba a ocurrir.

Dirigentes de la agrupación se reunieron este martes con el futuro mandatario, quien según el ingeniero agrónomo les manifestó que, dado que el gobierno de Tabaré Vázquez no ajustó en enero el precio de las tarifas, en el próximo período de gobierno el aumento es "inevitable" para que los números de las empresas públicas estén "equilibrados".

Según Franchi, Lacalle Pou y Azucena Arbeleche, la ministra de Economía designada, no precisaron en el encuentro cuánto van a aumentar las tarifas, pero adelantaron que el dinero recaudado no irá a Rentas Generales sino que será destinado al "equilibrio" de las empresas públicas. "Los ajustes no tendrán otra cuenta que los necesarios para corresponder a los costos de producción", dijo Arbeleche en la reunión.

Participantes del encuentro relataron a El Observador que Arbeleche detalló que la resolución del gobierno de Vázquez de no aumentar las tarifas en enero suponía U$S 400 millones de deuda adicional para la próxima administración.

La futura ministra también les detalló que la cantidad del aumento no sería de acuerdo a los requerimientos del gobierno, sino a los ajustes que cada empresa precisa.

Camilo dos Santos

Los dirigentes de Un Solo Uruguay, por su parte, se comprometieron voluntariamente a proponer antes de marzo medidas para que el ajuste no se concrete. El aumento de las tarifas y de los combustibles es uno de los temas que motivó la conformación del movimiento, que está integrado por trabajadores de todos los rubros del sector productivo, pero que desde su formación a comienzos de 2018 encarnó mayoritariamente los reclamos de los productores agropecuarios.

En este sentido, Franchi adelantó a El Observador que tienen pensado proponerle a Lacalle Pou la eliminación del fideicomiso del boleto del transporte colectivo, que actualmente supone $ 3,50 de cada $ 40 que cuesta el litro de gasoil, según informó El País. Si se elimina este subsidio, según los cálculos de Un Solo Uruguay, en un año Lacalle Pou habrá ahorrado 25% de los US$ 400 millones que –según dijo Arbeleche– no ingresarán a las arcas del Estado debido a la decisión del gobierno saliente de no ajustar las tarifas a partir de enero de 2020.

El 23 de enero se realizará un nuevo acto de Un Solo Uruguay en Santa Bernardina, Durazno. La proclama de este año estará centrada en los mismos reclamos que en las anteriores versiones de la convocatoria –en 2018 y 2019–, aunque a la salida del encuentro de este martes tanto Franchi como el ministro de Ganadería designado, Carlos María Uriarte, coincidieron en la buena disposición que encontraron de la otra parte.

La agrupación entregó a los representantes del gobierno entrante un documento con pedidos y propuestas, que no solo refieren al sector productivo, sino que también apuntan a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en el interior del país. "La salud en el medio rural es preocupante, del río Negro hacia el norte está solo 7 % de los médicos del país", apuntó Franchi en rueda de prensa.

Pero uno de los reclamos en los que el movimiento más insiste es en la renegociación del contrato firmado por el gobierno uruguayo y la empresa UPM, que implica la construcción de la tercera planta de celulosa en el país y la puesta en marcha de un tren de carga que irá de Montevideo a Paso de los Toros. "Para nosotros es muy importante porque esto dejó de ser una promoción a una inversión y pasó a ser lisa y llanamente un subsidio", valoró el vocero de Un Solo Uruguay.

Un Solo Uruguay planteó que la revisión del documento no solo amerita por los aspectos económicos del acuerdo, sino porque está en juego "la soberanía nacional". El ingeniero agrónomo sostuvo que lo acordado con la empresa finlandesa supone que UTE deje "de ser la administradora del agua del río Negro".

En la antesala de la reunión con Lacalle Pou, el vocero dijo a El Observador que el presidente "minimiza" el acuerdo firmado por el actual gobierno. "Nos parece bárbaro que se le dé a la empresa la 'seguridad jurídica' (...) pero en campaña prometieron revisar o renegociar el contrato en favor de todos los uruguayos. Esa promesa parece haber quedado en nada", señaló entonces.

De los 22 puntos que el movimiento planteó a los políticos en 2019, 12 fueron medidas para bajar el gasto y reactivar la actividad económica. Está previsto que estas exigencias también sean incluidas en el acto de este 23 de enero, aunque todavía no fueron definidos los oradores y tampoco escrito el discurso.