Lacalle Pou reiteró autocrítica sobre desaparecidos y dijo que si gobierna seguirá buscando

Tras el hallazgo este martes de restos óseos humanos en el Batallón 13°, los candidatos a la presidencia Daniel Martínez (Frente Amplio), Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Ernesto Talvi (Partido Colorado) afirmaron que en caso de ser electos impulsarán la continuidad de la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985), según expresaron luego de participar de un conversatorio en la Gran Logia de la Masonería.

El candidato blanco, Luis Lacalle Pou, dijo que procurará avanzar “en la información y la búsqueda” y además reiteró la autocrítica sobre el posicionamiento que tomó ante el tema en la campaña del año 2014.

“Quiero recordar algo que hace un tiempo pasó, que ustedes ya me preguntaron, pero está bueno traerlo a colación. En la campaña pasada algún colega de ustedes me preguntó cuál había sido mi error político mayor y yo dije que en realidad el error que había cometido no era un error político, sino que era un error humano y que era más grave. Que cuando un colega de ustedes me pregunta sobre la búsqueda de los desaparecidos yo hablé de dar vuelta la página y en realidad cometí una enorme injusticia sobre el sentimiento de familiares que no van a dar vuelta la página hasta que satisfagan la necesidad de saber dónde están sus seres queridos”, dijo Lacalle Pou cuando fue consultado sobre el reciente hallazago una conferencia de prensa.

“En ese sentido reconociendo un error primero humano, que tiene una traducción política, desandando un camino, prestar atención y dar toda la asistencia que sea necesaria en ese sentido”, agregó.

A principios de octubre de 2013, Lacalle Pou fue consultado por periodistas acerca de cuál sería su postura sobre la búsqueda de desaparecidos y su respuesta lo llevó a que a los pocos días decidiera disculparse en público. "En cuanto a las excavaciones yo las suspendería, porque creo que hay que cerrar un capítulo", sostuvo el líder blanco en ese entonces en una rueda de prensa durante el quinto aniversario de Lista 404.

Al inicio de esta campaña, en marzo de 2019, Lacalle Pou había vuelto a ser consultado por el tema y en esa oportunidad definió sus declaraciones de la época como su “error políticamente más grande”. Además señaló que quiere conversar con familiares de detenidos desaparecidos y dijo que la acción sobre el tema "es importante".

El Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) encontró este martes restos óseos humanos en el Batallón Nº 13. En principio el hallazgo se trata de un cráneo y una clavícula. El ministro de Defensa, José Bayardi, afirmó en una conferencia de prensa que los restos fueron encontrados "sobre la barranca, cerca del arroyo".

L. Carreño

El candidato oficialista, Daniel Martínez, también expresó su compromiso de “seguir trabajando para que la verdad se sepa y no quede una sola persona sin saber qué pasó hasta con el último uruguayo desaparecido”.

El frenteamplista dijo que “la lucha por saber qué ha pasado con los desparecidos es un problema de ética y de valores”. “Que aparezca un cuerpo más ratifica que esta lucha debe continuar”, enfatizó.

En tanto, el colorado Ernesto Talvi afirmó que en caso de ser electo trabajará sobre un tema que advirtió es “responsabilidad del Estado”.

“Nosotros hemos mantenido una posición muy clara con respecto al tema de los desaparecidos, que la responsabilidad del Estado no se va a extinguir nunca. Que mientras haya un hilito de esperanza para que las familias puedan hacer su duelo y saber qué fue de la vida de sus seres queridos entonces habrá que seguir buscando. En la medida que esto sea un hallazgo que le permita a una familia cerrar una etapa dolorosa de su vida, bienvenido sea”, dijo.