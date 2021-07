Lacalle Pou respondió sobre la suba de su sueldo: "Lo único que hicieron fue ponerlo dentro del aumento de los funcionarios públicos"

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este jueves a la polémica por el aumento de sueldo que se le otorgará según lo previsto por la Rendición de Cuentas, cuando los salarios públicos superiores a los de un ministro seguirán congelados. "Hasta donde yo sé, los salarios públicos se aumentan por determinado parámetro, al presidente lo habían dejado afuera, lo único que hicieron fue ponerlo adentro del aumento de los funcionarios públicos. Me habían dejado afuera, no fue atado a los otros funcionarios públicos y ahora va a ser como siempre fue", afirmó.

El artículo 4 de la ley de Presupuesto 2020-2024 fijaba que aquellos funcionarios que "perciban una remuneración total nominal superior a la de un ministro de Estado" tendrían "incremento salarial nulo" durante el período de gobierno, exceptuando a los funcionarios del Poder Judicial o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El artículo 296 de la Rendición de Cuentas 2021 incorpora al presidente dentro de esas excepciones.

El presidente aclaró que él no se puede fijar un sueldo discrecionalmente sino que su aumento se dará al igual que otros funcionarios. "El sueldo del presidente se lo fija el gobierno anterior. Yo no puedo aumentarme el sueldo. Eso es un verso. Yo le voy a dejar el sueldo al presidente que venga, no el mío", afirmó.

La incorporación del presidente a las excepciones fue puesta en la discusión por el diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos y criticada por integrantes de su partido.

El Presidente @LuisLacallePou, que de acuerdo al Presupuesto tenía el sueldo congelado en el período 2021-2024 por ganar más que un Ministro, pasa a tener los aumentos de los salarios públicos (art. 286 de la Rendición de Cuentas) — Tato Olmos (@tato_olmos) July 2, 2021

La diputada del MPP Bettiana Diaz señaló en Twitter: "El presidente Lacalle en esta rendición queda excepcionado del aumento salarial nulo. El que avisa no es traidor, cuando le preguntaron si donaría el sueldo como hizo Pepe Mujica dijo que él tenía un estilo de vida que mantener".