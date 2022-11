Lacalle Pou sobre chats con Astesiano: "Interior transmitió preocupación por la reserva de las conversaciones privadas"

El presidente de la República Luis Lacalle Pou se refirió a la decisión de no incluir en la investigación que lleva adelante la fiscal Gabriela Fossati los chats que mantuvo con él el exjefe de custodios presidenciales, Alejandro Astesiano.

"No hubo un acuerdo con la fiscal. No hablé con la fiscal, ni antes ni ahora", aseguró el mandatario. "Sé que el ministro del Interior transmitió la preocupación de la reserva de las conversaciones privadas, familiares y personales. Se aceptó de tal manera", señaló Lacalle Pou

"Pasado el tiempo, me parece que lo mejor que se pudo hacer y dictaminar por parte de la fiscal, porque un día sí y otro también dos medios están filtrando información", agregó el presidente, quien explicó que su preocupación refería a las conversaciones en el celular de Astesiano que pudieran contener "conversaciones privadas, familiares y personales".

Tal como informó El Observador, al inicio de la investigación –cuando Astesiano fue detenido en Suárez y Reyes– la fiscal accedió al requisito de Presidencia de no incluir en la investigación los chats del entonces jefe de la custodia con el mandatario.

"El requisito que me indicaron desde Presidencia para hacer una entrega voluntaria es que no estuvieran los mensajes del presidente con Astesiano y teniendo en cuenta su investidura, y que era una entrega voluntaria, me pareció sumamente razonable", señaló la fiscal a El Observador.

"La entrega del celular fue voluntaria del presidente (porque el equipo era de Presidencia). Yo no tenía ningún elemento para pedir la incautación en ese momento", dijo la fiscal, refiriéndose a la posibilidad de analizar el aparato.

Consultado sobre ese "requisito", Lacalle respondió que no fue un pedido suyo e insistió en que desde Interior se transmitió la preocupación por las conversaciones privadas.

"Si el día de mañana esos chats se requirieran un juez los puede pedir, lo que ha quedado meridianamente claro es que no obstruimos en nada a la Justicia", aseguró.

Respecto a la noche del domingo 25 de setiembre, Lacalle reveló que estando en la residencia presidencial, cuando se produjo la detención, llamó al fiscal de Corte Juan Gómez. "Lo llamo y le digo: 'fiscal, acaban de detener a mi custodia personal. Por supuesto que tengo la preocupación'".