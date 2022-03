Lacalle Pou, sobre respaldo de Heber a policías imputados: "Me parece un buen gesto"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, valoró como un "buen gesto" la actitud del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien viajó a Durazno para respaldar a los dos policías imputados por la muerte de Santiago Cor y fue cuestionado por la Asociación de Magistrados del Uruguay.

"Que el ministro del Interior respalde a un policía al cual considera, en el hecho específico, que amerita su respaldo, me parece un buen gesto, que yo le doy el visto bueno", expresó en rueda de prensa.

El mandatario descartó que su presencia en el lugar se tradujera en "un intento de presión indebida a la jueza actuante", como argumentaron los magistrados en un comunicado.

"La separación de poderes en nuestro país, además de estar claramente establecida en la constitución, ha tenido un respeto histórico. Yo no he visto una intromisión del poder político ni del ejecutivo ni del legislativo en la Justicia. No creo que la Justicia en mi país sea presionable. Si yo lo creyera, estaríamos en un problema", matizó.

Los jueces cuestionaron la actitud de Heber y manifestaron estar preocupados tanto por su actitud como por el mensaje que envió a la policía. En Durazno, a la espera de la audiencia de los policías, el secretario de Estado expresó: "La policía cumplió con la ley de procedimiento policial, con la voz de alto y aceptando o no con la misma orden para que se pueda mostrar los documentos, salió escapado del procedimiento policial y por lo tanto creemos que la policía hizo la persecución que la misma ley de procedimiento policial establece".

Además, agregó que es el momento de "darle respaldo" a los policías, ya que estaban "obedeciendo órdenes del ministro" al "actuar frente al delito". "Vamos a estar atentos a esta primera audiencia, pero queríamos dar nuestro mensaje de apoyo a la Policía cuando la misma procede bien. Cuando procede mal somos muy duros con ellos, por lo tanto, esta es la contracara", ratificó.

La imputación fue solicitada luego de que Cor chocara su moto contra un árbol escapándose de los dos policías implicados, y la justicia llevó el caso a un juicio oral, informó Radio Yi de Durazno.

El joven iba adelante y logró escaparse de los "manotazos" de los policías, dijo la fiscal del caso Bárbara Zapater a El Observador en julio de 2021, cuando el juez penal de primer turno de Durazno, Jorge Tabares, hizo lugar al pedido de la Fiscalía.

Después de 200 metros de "manotazos y gritos" los efectivos le pidieron que detuviera la marcha. La víctima, según la fiscal, estaba asustada y aumentó la velocidad para librarse de ellos. A partir de eso, perdió control de la moto y se estrelló contra el árbol