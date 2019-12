Lacalle reprochó "falta de modales" de Murro tras dichos sobre Consejos de Salarios

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, cuestionó este martes al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, por advertir que tuvo “falta de modales” en declaraciones realizadas luego del triunfo electoral de los nacionalistas. El futuro mandatario hizo alusión a consideraciones que el actual jerarca formuló a mediados de diciembre sobre que en el próximo período los Consejos de Salarios "van a cambiar, para peor".

Durante una conferencia de prensa que concedió este martes luego de reunirse con el senador Jorge Gandini y con el diputado Martín Lema, Lacalle Pou fue consultado sobre la marcha de la transición. El próximo jefe de Estado señaló que debía diferenciar los aspectos de gobierno de los que considera personales. En el plano de la gestión, remarcó que mantiene sus críticas a la administración de Tabaré Vázquez, pero advirtió que en cuanto a las “relaciones personales” el trato era correcto, salvo por un caso.

“En cuanto a las relaciones personales, siempre debió ser así. Respecto a la transición: no puedo generalizar. No puedo. Y me viene a la mente algún ministro cuya actitud ha sido siempre la misma, que no causa sorpresa su falta de modales”, dijo Lacalle Pou.

Un periodista le preguntó si hacía referencia a Murro y el líder blanco respondió: “bingo”.

“Con respecto a la información que se ha dado básicamente es información de calidad. ¿Eso significa que el gobierno entrante valore como positiva la gestión? Estamos lejos de pensar eso. Una cosa es la gentileza que valoramos en la gran mayoría del Ejecutivo, básicamente en el presidente y su equipo, no significa confirmar una gestión de la que fuimos críticos”, agregó Lacalle Pou.

Camilo dos Santos

Luego de una reunión que mantuvo Murro con el futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, el actual jerarca dijo que en el próximo gobierno "los Consejos de Salarios van a cambiar, para peor y eso va a perjudicar a los trabajadores, jubilados y pensionistas".

"Percibo eso por lo que se ha dicho por parte de importante gente del gobierno, por lo que dijo la futura ministra de Economía (Azucena) Arbeleche hace pocos días delante de los empresarios, por algunas figuras que integran el equipo de gobierno, por lo que dice el Compromiso por el país, el documento firmado por los partidos de la coalición que va a gobernar, que dice que van a atender las observaciones de la OIT. Si se atienden todas las observaciones de la OIT, se reducen sustancialmente todos los Consejos de Salarios”, dijo Murro el 17 de diciembre. “Nosotros hemos seguido un camino que es atender algunas observaciones de la OIT, aquellas que entendemos se compadecen (sic) y contemplan la historia nacional y que mantienen la sustancia de los Consejos de Salarios", agregó.