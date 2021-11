Lacalle sobre el cese de Tabárez: “Hizo algo más por fuera del fútbol. Me quedo con eso”

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado este sábado sobre el cese del entrenador de la selección uruguaya de fútbol Óscar Tabárez y destacó lo que el técnico hizo por fuera del fútbol.

“Yo creo que este proceso de Tabárez, y creo que queda claro en la mayoría de la opinión pública, hizo por lo que le pagaron, obtuvo algunos resultados y otros no pero hizo algo más por fuera del fútbol que es la parte humana”, dijo en rueda de prensa desde Florida.

“Me quedó con eso”, agregó y destacó que muchos jugadores que lo tuvieron como técnico hicieron mención a ese aspecto. “Muchos no solo hicieron referencias de índole profesional sino también de índole personal que al fin y al cabo es lo que queda. Valoremos esas cosas”, aseguró.

El mandatario no quiso entrar en detalles sobre la decisión ni opinar acerca de si era una decisión correcta o no. “No me pregunten más porque me va a salir el hincha”, bromeó.

Tabárez fue cesado este viernes por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) luego de estar 15 años al frente de la selección. El presidente es uno de los pocos integrantes del oficialismo que se refirió al temas mientras que desde el Frente Amplio varios dirigentes han elogiado al exentrenador en redes sociales.