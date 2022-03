Lacalle sobre críticas a operativo en cancha de Progreso: "Parece de Harry Potter"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo este domingo que habló "con todas las autoridades policiales" y vio "los videos" del procedimiento que realizó la policía en el estadio del Club Atlético Progreso. Además, se preguntó: "¿A alguien le cabe en la cabeza que la Policía Nacional va a hacer una requisa de listas o de publicidad, propaganda, de un partido político en una cancha de fútbol?", según consignóTelemundo.

"Parece de Harry Potter eso", añadió.

"Parece Harry Potter": Lacalle Pou respondió sobre el comunicado de Progreso y advirtió que su respuesta no sería "íntegra" por la veda electoral vigente.



"¿A alguien le cabe en la cabeza que la Policía Nacional va a hacer una requisa de listas o de publicidad? ¿En serio?". pic.twitter.com/vn39jyXwv5 — Telemundo (@TelemundoUY) March 27, 2022

Lacalle Pou respondió preguntas después de votar en Canelones por el referéndum a 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, pero se refirió a la imposición de la veda. Sobre su respuesta por lo acontecido en la tienda del club de fútbol, afirmó que no es "íntegra porque estamos en veda"; de darla "directamente" tendría "un trasfondo político".

Al ser consultado sobre el reclamo de que a hinchas de Progreso no se le permitió entrar con una camiseta oficial del club que tiene una imagen del fallecido ex presidente Tabaré Vázquez, Lacalle Pou dijo que desconocía "esa situación". Sin embargo, afirmó que tenía entendido que el "supuesto procedimiento" fue "de rutina, para que no entren pirotecnia, para que no entren drogas, para que no entren otro tipo de cosas".

Sobre si la solidarización de otros clubes de fútbol indicaba que no había sido un procedimiento de rutina, respondió que no, por lo que ya había expresado.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, también sostuvo este domingo que lo acontecido estaba "dentro de la rutina", pero que se haría una investigación del caso "como siempre que hay una denuncia".