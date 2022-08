Lacalle sobre violencia narco: "Es muy difícil cuando se trata de este tipo de homicidios"

El presidente, Luis Lacalle Pou, negó que el gobierno piense en un "cambio de planes" en materia de seguridad ante el aumento de los homicidios registrado en la última semana, con 11 asesinatos en los últimos cinco días. "Me preguntaron el 25 (de agosto) sobre eso, cuatro días después la respuesta es exactamente la misma", afirmó el mandatario en una rueda de prensa realizada este lunes.

"No quiero que sirva como excusa, pero ustedes saben que hubo una baja importantísima en los otros delitos", dijo Lacalle, y agregó que esto demuestra que los homicidios "no están vinculados" a delitos como las rapiñas o los hurtos.

"Estamos viendo una violencia muy vinculada al negocio del narcotráfico, de violencia entre bandas, que estamos tratando de hacer la prevención correspondiente. Es muy difícil cuando se trata de este tipo de homicidios", puntualizó Lacalle. Sin embargo, entiende que ni esto ni la baja en los otros delitos cambia el hecho de que el gobierno deba "trabajar más fuerte para anticiparse" a los asesinatos.

Este fin de semana se registraron tres homicidios en Montevideo, que se suman a los ocho asesinatos registrados desde el martes 23 de agosto. En Peñarol, fueron encontradas tres personas muertas con heridas de bala en un descampado. Además, ocurrieron dos homicidios en Manga y Piedras Blancas.

"Obviamente, no voy a minimizar: son vidas de uruguayos", aclaró también el presidente y dijo que durante "muchísimos años" plantearon que "no se podía catalogar de muertes clase A y clase B", y que al Partido Nacional le "molestaba mucho cuando decían que eran ajuste de cuentas y por eso parecía que valía menos". "No vamos a caer en lo mismo", aseguró.

"Todo incremento de violencia nos preocupa mucho", dijo este domingo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en rueda de prensa. El secretario de Estado se reunirá este lunes con el jefe de Policía de Montevideo, Mario D'Elía, por este aumento de los homicidios en la capital. "Tenemos que hacer un análisis pormenorizado de a qué se debe cada uno y sobre todo coordinar con las fiscalías la posibilidad de formalizar a quienes en definitiva ya tenemos como sospechosos", agregó el jerarca.