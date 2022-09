Lacalle tiene definido al sucesor de Calabria y se reúne con Heber

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunirá este viernes en la Residencia de Suárez y Reyes con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para definir al sucesor de Luis Calabria como director general de Secretaría.

Según supo El Observador a partir de fuentes políticas, Lacalle Pou ya tiene definido el nombre de la persona que quiere para el cargo, aunque dialogará con Heber porque el ministro también tiene un nombre para proponerle.

La intención de Heber es designar a una persona de su confianza en el cargo, ya que es un puesto que tiene bajo su responsabilidad toda la estructura interna del ministerio.

Calabria renunció el miércoles y este jueves concurrió por última vez a la sede de Interior. El dirigente pertenece a Alianza Nacional había asumido en el puesto con Jorge Larrañaga el 1° de marzo de 2020.

Tras la muerte de Larrañaga, el sector quedó encabezado por el senador Carlos Camy, quien también prevé reunirse con Lacalle Pou para manifestarle su interés de que el cargo continúe siendo ocupado por alguien de Alianza Nacional y que de lo contrario la agrupación ocupe otro puesto en el gobierno. El legislador ya se reunió el jueves con Heber tras la salida de Calabria.

La renuncia de Calabria tomó por sorpresa a todo el gobierno y fue comunicada a través de una carta dirigida a Lacalle Pou.

En el documento, el exjerarca reconoció que el 1° de julio se hizo una consulta oftalmológica en el Hospital Policial. "Más allá de las resultancias de la discusión pública que ese hecho pueda generar, al considerarlo un error de valoración, pero que puede utilizarse en este tiempo para impactar frente a la gestión de gobierno, frente a mi persona y mi familia, es que vengo a presentarle la renuncia al cargo", señala el texto.

La renuncia se produjo en momentos en que el oficialismo cuestiona al senador del Frente Amplio (y exdirector del Ministerio del Interior), Charles Carrera, por haber atendido a su expareja en el Hospital Policial.

Horas antes de la renuncia, Lacalle Pou había sido consultado en La Paloma si alguna autoridad política o familiar se atendía en el Hospital Policial. "No lo puedo asegurar... ¿pero saben de alguien ustedes? Supongo que no, espero que no. Espero más que supongo", respondió.