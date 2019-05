Lamar Odom, exestrella de la NBA, afirmó que gastó US$ 100 millones en drogas

Lamar Odom, excampeón de la NBA con Los Ángeles Lakers -donde jugó entre 2004 y 2011-, volvió a hablar sin tapujos de su pasado y comentó que llegó a gastar US$ 100 millones en drogas.

En una entrevista que concedió a Kevin Frazier en Entertainment Tonight, con motivo del lanzamiento de su libro, Odom reveló datos increíbles sobre su adicción.

“Si tuviera que decir cuánto he gastado en drogas diría que alrededor de US$ 100 millones”, aseguró un Odom que durante su carrera se embolsó un total de US$ 113 millones en contratos con Lakers, Clippers, Heat, Mavericks y Baskonia.

En la temporada 2008-09, Odom pasó a ser el sexto hombre de Los Lakers y fue vital su rol promediando 16,5 puntos y 13,4 rebotes. Su papel fue decisivo para que los Lakers ganaran el anillo al vencer a Orlando Magic en las Finales de la NBA.

Odom, que estuvo a punto de morir por una sobredosis en 2015, reveló que que su problema con las drogas comenzó por su padre, que también era adicto y se incrementó tras la repentina muerte de su hijo Jayden de seis meses: “Fue la parte más dura de mi vida. Caí muy profundo”.

Asimismo, Lamar destacó que gastó mucho dinero en sexo. Afirmó que necesitaba a las mujeres como una vía de escape en su vida y que ha estado con una media de seis mujeres diferentes a la semana.

Odom reveló que con todas ellas tuvo “sexo sin protección, por lo que he tenido que pagar muchos abortos a lo largo de mi vida”.