Lanzan Maradólar, la criptomoneda de Maradona: es gratis

El 25 de noviembre del año pasado falleció Diego Armando Maradona, considerado como el mejor futbolista de la República Argentina.

Para honrarlo, un grupo de desarrolladores lanzó Maradólar, una criptomoneda que podrá conseguirse de manera gratuita y luego se espera que cotice al igual que otros activos.

A continuación, todo lo que hay que saber sobre el token digital de Maradona y cómo obtenerlo gratis.

¿Qué es maradólar y para qué sirve?

La criptomoneda Maradólar es un token digital que funciona en la red Binance Smart Chain (BSC), una blockchain que fue desarrollada por Binance, el intercambio de criptomonedas, y se posiciona como una de las cadenas de bloques más populares de todo el ecosistema criptográfico.

En cuanto a su utilidad, al igual que cualquier otra moneda física o digital, cuanto más personas lo utilicen, más productos se podrán comprar y vender.

Así lo explican los creadores de la criptomoneda en su sitio oficial: "Mientras más gente lo use, más cosas podés hacer, comprar y vender. Podrá ser utilizada para la compraventa de bienes y servicios; donaciones o recompensas por contribuciones a la comunidad y al desarrollo de infraestructura".

¿Cómo obtener maradólar de manera gratuita?

Los creadores del proyecto Maradólar realizarán en principio un airdrop de 10.000 tokens entre todas las personas registradas.

Los airdrop, un mecanismo de marketing que utilizan los nuevos proyectos criptográficos, es una forma que tienen los usuarios de acceder a una distribución gratuita de nuevas criptomonedas y así ganar tokens sin realizar una inversión previa.

Se trata de una técnica de distribución de criptomonedas que permite a las personas obtener nuevos tokens de manera gratuita y sus creadores se benefician porque lo vuelven popular.

En términos sencillos, se conoce como airdrop a la distribución de nuevas criptomonedas del ecosistema y es una forma que tienen los desarrolladores de dicho proyecto de popularizar el activo.

Una moneda no tiene utilidad alguna si no es ampliamente utilizada. Esto no puede lograrse a menos que sus creadores hagan algún esfuerzo para fomentar su uso generalizado.

En esta línea, los desarrolladores de nuevos proyectos de criptomonedas deciden promocionar el lanzamiento de una criptomoneda mediante el reparto de tokens de manera aleatoria y este proceso es conocido como "airdrop".

Para acceder, hay que ingresar a una lista de espera y al ser lanzados, el proyecto reparte las criptomonedas aleatoriamente entre todos los anotados teniendo en cuenta la cantidad de participantes y el número de ganadores.

Además, se deberá contar con una cuenta en una billetera como MetaMask o TrustWallet, que tendrá que ser conectada al proyecto para que los creadores puedan depositar las criptomonedas.

En el sitio oficial del proyecto haciendo clic en este enlace, es posible registrarse en el airdrop de los tokens de Maradona con dirección de correo electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento y dirección de la billetera de criptomonedas.

