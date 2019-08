Larrañaga propone prohibir la difusión de encuestas 40 días antes de las elecciones

El exprecandidato nacionalista Jorge Larrañaga aseguró que en el próximo período de gobierno presentará un proyecto de ley para regular las encuestas. "Es increíble, no se hacen cargo de los errores enormes que han tenido. Pronosticaron diferencias entre el primer y el segundo (precandidato) del Partido Nacional que parecían muy exiguas y tuvieron efectos sin ningún tipo de dudas sobre la elección", afirmó en el programa Todo Pasa, de Océano FM.

"No es posible que se haga una carrera donde las encuestas terminan generando una suerte de incidencia en la formación de opinión pública", opinó Larrañaga. El legislador aseguró que las encuestas "afectan más de lo que informan", y dijo que por eso va a estudiar las leyes de otros países para poder presentar un modelo que se adapte a Uruguay. Según dijo, en algunas partes del mundo no está permitido publicar los resultados cuando quedan menos de "30 o 45 días" para las elecciones.

Larrañaga aclaró que respeta el trabajo de las empresas de medición de opinión pública, pero consideró que es necesario que existan políticas electorales que tengan "incidencia". "Me van a saltar los politólogos y los 'encuestólogos'. Que me salten nomás, porque yo lo he discutido con ellos mismos, y realmente no es posible que terminen incidiendo como muchas veces terminan incidiendo en los procesos electorales", expresó en la entrevista.

El senador se quejó de la supuesta incidencia que tuvieron las encuestas de intención de voto en la última elección interna, que se desarrolló el 30 de junio. A su entender, las mediciones indicaban una diferencia de votos mucho menor entre los dos precandidatos blancos más votados –Luis Lacalle Pou y Juan Sartori– de la que realmente se dio. Larrañaga sostuvo que eso llevó a que parte de sus simpatizantes respaldaran al actual candidato para que no ganara el empresario.

A cuatro días de los comicios, la encuesta de la consultora Equipos, por ejemplo, le daba a Lacalle Pou una intención de voto en el entorno de 45% y a Sartori cerca de 32%. Sin embargo, en las urnas la diferencia fue más amplia: los precandidatos obtuvieron 53% y 20% de los votos, respectivamente.

Debate con Miranda

Como impulsor de la campaña Vivir sin miedo, Larrañaga aseguró que no tiene "ningún inconveniente en debatir" sobre su proyecto para reformar la seguridad y mencionó al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda por haber calificado "la reforma con la metáfora de un elefante, y yo creo que el elefante son ellos que no lo ven y que lamentablemente no advierten todo lo que se ha invertido en seguridad pública y los pésimos resultados que han obtenido en tres períodos de gobierno".

Aseguró que el plebiscito tiene "una altísima chance" de ser aprobado pese a la caída de 18 puntos porcentuales que marcó Cifra en su última encuesta.