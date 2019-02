Larrañaga se diferencia de Lacalle Pou y pide un "cambio radical" para el próximo gobierno

Aunque será recién el 23 de marzo cuando lanzará oficialmente su candidatura a la Presidencia, el senador nacionalista Jorge Larrañaga comenzó a calentar los motores. Este sábado 2 de febrero en el hotel NH Columbia de Montevideo el líder de Alianza Nacional reunió a todos sus dirigentes para celebrar una agrupación nacional de gobierno y presentar la campaña de cara a los próximos meses.

“Juntos andar y sin miedo. Sin miedo va, Larrañaga va” repite el jingle que lanzó ese mismo día y que lo acompañará en la campaña electoral. Pero además de estos anuncios, en su primer acto público de 2019 el senador nacionalista optó por diferenciarse de su principal competidor a la interna del partido, el también senador Luis Lacalle Pou. El líder del sector Todos encabezó el pasado 26 de enero el tradicional cónclave herrerista en La Paloma, en el que apostó por un gobierno que evolucione en los próximos años. Es que la invitación a “evolucionar” es la clave con la que Lacalle Pou pretende convencer a los votantes.

A diferencia de su contrincante, Larrañaga propone un “cambio radical” para “desalojar con votos” al Frente Amplio (FA) del gobierno. “Hay que cambiar fuerte. Hay que tener disposición para decirle al país que hay que cambiar de manera muy sólida”, argumentó en el acto del pasado sábado.

"¿Nosotros somos los que militarizaremos las calles? ¿Vamos a bajar con camiones y ametralladoras? Por favor, no sean estúpidos. Respeten la inteligencia de la gente”

“No pueden seguir prometiendo lo que no hicieron en 15 años. En junio empezamos a elegir presidente. De nuestra interna saldrá el próximo presidente. Tengo el mejor sentimiento de fraternidad y le doy mi saludo a Luis Lacalle Pou, Verónica Alonso, Carlos Iafigliola, Juan Sartori y Enrique Antía. Que les vaya muy bien. Pero permítanme expresar que nos queremos hacer cargo del timón. Que Uruguay cambie, no hay vuelta. Sin miedos, chocar contra la mediocridad”, pidió el senador. Además, apostó por un “cambio claro y potente” en el próximo gobierno, ya que -de lo contrario- existe el riesgo de pensar que se propone sólo un “lavado de cara”.

Mientras que Lacalle Pou afirmó recientemente en una entrevista con el portal Ecos que al FA se le terminará el “recreo”, Larrañaga aseguró que es tiempo de que el oficialismo sepa que se le acabó la “farra”. “No hay más derecho a desperdiciar las oportunidades del país”, afirmó.

El discurso de Larrañaga también incluyó un tirón de oreja para los demás precandidatos de la oposición, ya que cuestionó que no todos apoyaran la campaña vivir sin miedo que propondrá en las próximas elecciones reformar la Constitución para combatir la inseguridad. Entre otras medidas, la campaña plantea la creación de un grupo de apoyo policial compuesto por 2.000 militares, reglamentar los allanamientos nocturnos cuando existan razones fundadas y una orden judicial, así como crear la figura de la Reclusión Permanente Revisable que prevé hasta 30 años de condena para los delitos calificados como gravísimos.

El senador alertó que en varios departamentos se crearon comisiones en contra de la “militarización en las calles”, en respuesta a la campaña vivir sin miedo. “¿Nosotros somos los que militarizaremos las calles? ¿Vamos a bajar con camiones y ametralladoras? Por favor, no sean estúpidos. Respeten la inteligencia de la gente”, exclamó. De esta manera, explicó que dentro del FA van a desatar una “campaña” en contra del plebiscito nacional. “Quizás piensen que como los líderes de los otros partidos de la oposición no están de acuerdo con este instrumento… Quizás piensen que el campo se le hace orégano. Pero no advierten que este no es un problema de dirigentes, sino de la gente, que va a acompañar y votar esta reforma”, apuntó Larrañaga, que tiene previsto el próximo 25 de febrero entregar en el Senado las más de 400.000 firmas que alcanzó para el plebiscito nacional.

"No pueden seguir prometiendo lo que no hicieron en 15 años. En junio empezamos a elegir presidente. De nuestra interna saldrá el próximo presidente"

Pero además de la arenga para sacar del gobierno al FA, el precandidato nacionalista comenzó el año con el foco puesto en cuatro derechos que considera “fundamentales”. Entre ellos incluyó el empleo, la educación, la descentralización y la seguridad.

En materia de empleo, lamentó la pérdida de 40.000 puestos de trabajo y se refirió al “persistente desempleo juvenil” que se ronda el 23,4% entre los menores de 24 años. Para cambiarlo, propuso promover aumentos por productividad e incentivos para aquellas empresas que acuerden con sus trabajadores en esa materia.

Respecto a la educación –a la que consideró el “corazón” de Uruguay-, Larrañaga aseguró que recuperará el “timón” que fue entregado a las “lógicas corporativas”. Para el senador nacionalista la educación pública uruguaya genera actualmente "enormes desigualdades" e "hipoteca" el futuro de los jóvenes.

En tercer lugar y haciendo alusión a la descentralización que prevé promover si es presidente, el senador alertó que hay pueblos que están “muriendo”. "Queremos asumir la tarea histórica de descentralizar. Nuestro modelo de desarrollo nacional pasa por garantizar el desarrollo local. Más cantidad y calidad de servicios, hay que buscar estímulos", apuntó. "Como hombre blanco del interior -y como wilsonista- me comprometo a que en 5 años el interior va a tener un cambio histórico, central y fundamental", expresó el líder de Alianza Nacional.

Por último, defendió la campaña vivir sin miedo y habló de los delincuentes que secuestraron a la “tranquilidad pública”. “Que paradoja terrible que no puedan con los delincuentes de la calle ni con los que tienen adentro”, expresó en relación a los conflictos que se desataron en las últimas semanas dentro de los centros de reclusión. Por eso, pidió “sacudir al país” con una reforma constitucional en materia de seguridad.

Larrañaga terminó su discurso acompañado de su hijo menor, Faustino, de once años. Abrazado con el menor de sus hijos varones, recordó que es como el “canto rodado” y que su padre (que falleció en 2004) repetía siempre dos cosas. “Saber luchar, porque el ser humano es lo que su voluntad quiere que sea, y saber sufrir. Superar los sufrimientos”, concluyó.