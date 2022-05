Larriera: "A mí el hincha no tiene por qué insultarme, porque yo me insulto permanentemente"

El director técnico de Peñarol, Mauricio Larriera, habló en la transmisión televisiva luego de que los aurinegros no pudieran ganarle a River Plate, marrando un penal, teniendo incidentes con los hinchas, y cuando a falta de una fecha para terminar el Torneo Apertura, ya están prácticamente eliminados.

"Vinimos a un recinto (el Parque Saroldi) que siempre es complicado. Estuve mirando las estadísticas que marcan una cosa y el resultado marca otra. Se hizo el esfuerzo, se corrió, se intentó jugar por momentos, tuvimos un penal, varias situaciones bastante claras. Hicimos los méritos pero no logramos ganar y eso nos deja complicados de cara al final del Apertura. Lo que hablamos con los muchachos es que en este club hay que mantenerse arriba a nivel de Tabla Anual. Ya nos tocó el año pasado estar a ocho o nueve puntos cuando terminó el Apertura con un torneo menos, y de todas maneras, lo cerramos bien. Hay que mantener cierta tranquilidad porque se supone que vamos a ganar más de lo que vamos a empatar, que es como perder", dijo Larriera.

Diego Battiste

Ichazo y Viatri se saludan; el arquero de River le contuvo un penal al argentino

Consultado acerca de por qué pateó Lucas Viatri el penal estando Pablo Ceppelini, el ejecutante habitual en la cancha, indicó: "Siempre las decisiones son compartidas (entre jugadores y cuerpo técnico). Antes del partido había tres nombres para patear el penal. Es un tema de mala suerte. No hay que buscarle la quinta pata al gato. Mis gatos tienen todos cuatro patas. Y se erró un penal. ¿Qué vamos a hacer? Creo que a veces, la suerte, que es una variable que no podemos controlar, podría estar más de nuestro lado".

Acerca del malestar de los hinchas tanto contra Colón por la Copa Libertadores, como en el Saroldi, cuando mantuvieron un entredicho con Matías Aguirregaray y con el banco de suplentes, el técnico también habló.

"El malhumor de la gente, bueno, a mí si me insultan no tienen por qué insultarme porque más de lo que me insulto yo...permanentemente, siendo muy fastidioso como soy y muy autoexigente. ¿Qué le voy a decir a la gente? En la Copa se fracasó. El éxito y el fracaso si bien son menos impostores, y tratando de filosofar un poco, se fracasó. En un grupo que fue muy parejo y a la gente no se le puede decir nada hoy porque está enojada, es todo pasión. Solo le puedo agradecer que hasta corearon mi nombre en la final de la Supercopa. Este club es muy grande y hay que seguir con la misma templanza adentro y afuera para llegar al objetivo que va a ser a fin de año. Esta es una carrera de resistencia, no de velocidad".