Larriera explicó por qué sacó a Gargano y cómo la "nueva normalidad" afectó a su equipo

El entrenador de Peñarol Mauricio Larriera expresó que Peñarol tuvo el control del partido ante Athletico Paranaense que este jueves le ganó 2-1 en el Campeón del Siglo en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y justificó la derrota por el apresuramiento que mostraron sus dirigidos y por la ineficacia que mostraron en las dos áreas.

"Teníamos un plan para el partido que cambió un poquito con el gol al minuto de juego. Después nos repusimos porque por un momento estuvimos un poco groggies. Nos costó entrar en el partido, pero tomamos el control del partido. Mirando las estadísticas tuvimos un nivel altísimo de posesión, eso sí, un poco apurados. Este equipo juega con línea de cinco, dos volantes mixtos y tres delanteros: los espacios a atacar no eran exactamente las bandas", comenzó diciendo en la conferencia de prensa post partido.

"Ya no creo en la justicia en esto del fútbol, tuvimos el control del partido, hubo unas cuantas oportunidades de convertir para empatarlo o pasar adelante. En el primer gol cometimos un cúmulo de errores en el inicio del partido y al no ser eficaces en las áreas perdimos el partido. Dominamos, tuvimos la iniciativa, el equipo por momentos jugó lo que habitualmente juega en su mejor versión, pero tampoco alcanzó porque no hubo eficacia", expresó.

Consultado sobre lo que no le gustó del funcionamiento del equipo respondió: "Jugamos apurados; el gol que es el cambio táctico por excelencia, cambió. Y después la eficacia. Se puede jugar muy bien de área a área, pero hay que ser muy eficaz para defender el área nuestra y atacar el área rival. Ellos llegaron con dos o tres remates al arco, nosotros llegamos un montón de veces, tuvimos nueve tiros de esquina, pero faltó eficacia y tranquilidad".

Ernesto Ryan / AFP / Pool Larriera dijo que Peñarol tuvo el control del partido

Larreira también hizo un interesante y breve análisis del impacto del retorno del público a las canchas. Al Campeón del Siglo fueron alrededor de 15 mil hinchas ya que se permitió un aforo del 40 % por parte de Conmebol. "Hay que volver a acostumbrarse a la normalidad. Estamos en una nueva normalidad. Jugar con público es muy positivo en algunos aspectos y a veces por haber perdido un poco la costumbre, puede llevar a acelerarnos o ponernos más ansiosos de lo normal".

El DT aurinegro también explicó por que sacó a Walter Gargano, el mejor de Peñarol en el primer tiempo: "Razones tácticas y en cierta forma también sanitarias", se limitó a decir.

Después, cuando le preguntaron qué buscó con el ingreso del argentino Nicolás Gaitán, afirmó: "Lo de Gargano no era una cuestión de rendimiento, se trató de algo táctico y un temita sanitario que estaba ahí presente. Con Gaitán queríamos darle más profundidad al ataque, más organización, un poco más de tranquilidad en los últimos metros, distribución de pelota en conjunto con Ceppelini y que por momentos atacara el lugar que para mí teníamos que atacar que era el callejón interior. Yo divido la cancha en cinco calles. Con Nicolás esperaba que en la asociación con Facundo Torres, Álvarez Martínez, Canobbio y Ceppelini íbamos a encontrar más claridad para llegar al gol".

Ernesto Ryan / Pool / AFP

Walter Gargano, salió por razones tácticas y sanitarias

También dijo que sacó a Trindade porque tenía amarilla. "Estaba en un lugar bastante complicado, el núcleo o corazón del equipo junto con los dos centrales. Decidimos no arriesgar a la expulsión", dijo. El volante se molestó con el cambio e intercambió palabras con el entrenador en pleno partido.

Gary Kagelmacher, por su parte, también compareció en conferencia de prensa y dijo: "Nos viene pasando seguido que tenemos un buen control de la pelota, manejamos bien los tiempos, somos agresivos, tras perder la pelota siempre tenemos varios jugadores para robar enseguida, pero nos está faltando esa cuota que teníamos antes de gol, la eficacia que teníamos antes. Pero son cosas del fútbol, el equipo está bien, todavía quedan 90 minutos más. Hoy nos toca perder en casa y tener que ir a buscarlo a Brasil".

"Físicamente el equipo está bien, fue un partido intenso, hay mucha calidad de los dos equipos, una semifinal lleva un desgaste físico y mental muy importante. Queríamos ganar pero nos tocó perder, no estaba en nuestro pensamiento, pero es una ley del juego. A seguir creyendo en nosotros", agregó.

Ernesto Ryan / Pool / AFP

Kagelmacher también puso foco en la eficacia

"El equipo no esperaba un gol tan tempranero que fue una desatención nuestra más que una virtud del rival y hay que corregir, aprender, quedan 89 minutos por jugar y no podemos dejarnos llevar por la frustración de ese momento", expresó el ex Real Madrid y Mónaco.

"Son jugadores brasileños, movedizos, con un buen uno contra uno, los mantuvimos bastante bien, el bloque se mantuvo siempre agresivo, pero nos llevamos una derrota. Habrá que corregir las cosas que se hicieron bien", concluyó.