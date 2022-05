Larriera recordó una apretada en el exterior con cuatro barras armados: "Socialmente ya está naturalizado"

El entrenador de Peñarol Mauricio Larriera se refirió tras el triunfo de Peñarol sobre Wanderers, por la 11ª fecha del Torneo Apertura, a la incómoda visita que sufrió el plantel de parte de la hinchada que llegó a Los Aromos a manifestar su molestia con el mal momento que atraviesa el equipo.

"Socialmente ya está naturalizado y normalizado eso, ya está, es así. Lo tomo con cierta naturalidad porque la primera charla que tuve con gente de una hinchada fue en el exterior y había cuatro o cinco que estaban armados", dijo Larriera sin mencionar dónde vivió esa dura experiencia.

En el exterior, Larriera dirigió a Sol de América en Paraguay, Godoy Cruz en Argentina y Al Wakrah en Catar. Además, fue ayudante de Gerardo Pelusso en Alianza Lima, Universidad de Chile y la selección de Paraguay.

"Lo que pasó ayer, lo vi a distancia: cuetes, cánticos, como se hace habitualmente el banderazo, pero en este caso porque hay una molestia que yo diría que es lógica porque no es más molestia que la que tenemos nosotros porque no se dan los resultados y porque no se da el funcionamiento que queremos; pero le bajo el perfil porque en definitiva está tan naturalizado y normalizado que no tengo mucho para decir. Me hubiese gustado, y ojalá en el futuro pueda, conversar con la gente, pero no se dio. Y sí socialmente lo normalizamos, ¿qué podemos hacer nosotros que estamos ahí adentro?", agregó el entrenador.

Consultado sobre qué le diría al hincha en una charla, Larriera dijo lacónicamente: "Gracias".

Diego Battiste

Indicaciones para el Canario Álvarez

El entrenador aurinegro valoró el triunfo ante Wanderers: "Mantuvimos el cero y hay que tratar de seguir mejorando el funcionamiento, pero lo importante y fundamental es ganar porque sino nos alejamos de la punta en un torneo que es corto. Después hay dos más. Esta es una carrera de resistencia no de velocidad y tenemos que estar ahí cerquita. No lo catalogaría como un alivio a este triunfo".

"Lo que pusieron los futbolistas estuvo muy bueno, por momentos un funcionamiento más parecido a lo que hemos pretendido desde que llegamos acá y que el año pasado se repitió muchísimas veces. Con los muchachos, lo que más contento me pone es el día a día y lo que se brindan, corren, meten, juegan, hacen todo lo posible por seguir las directivas que les damos y cuanto más minutos demuestren de ese fútbol que pretendemos, mejor", agregó.

"Cuando hablo del funcionamiento que tenía el equipo del año pasado ya dije que aquello falleció. Hay que adaptarse, hay que cambiar las hojas, no las raíces. Nos están costando varias cosas. En la preparación nos preparamos para ganar clásicos y la Supercopa, pero no para otras cosas, pero si alguien que nunca pone excusas soy yo, por eso me pongo muy orgulloso de lo que digo siempre. Estamos buscando, esto es una búsqueda y una construcción al mismo tiempo. Se nos ha complicado por las circunstancias y tenemos que optimizar los recursos humanos de acuerdo a las características que tengan y tratar de que el equipo sea más práctico y hasta menos vistoso de lo que pudo haber sido antes", concluyó.