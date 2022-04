Larriera sobre los gestos a la tribuna: "No escucho lo que me dicen, es un tema de sinergia"

El director técnico de Peñarol, Mauricio Larriera, habló del triunfo por 2-1 sobre Olimpia de Paraguay de este martes a la noche por la Copa Libertadores en el Estadio Campeón del Siglo.

El entrenador carbonero habló del triunfo, de haber jugado con línea de tres y también de los gestos que realizó hacia algunos hinchas de la Tribuna Henderson luego del gol de Juan Manuel Ramos cuando se terminaba el primer período.

"Es el ida y vuelta que hemos tenido siempre, es un tema de sinergia. No escucho lo que me dicen, es un tema de sinergia, no veo a la gente que está atrás. Hoy se dio un tema de emociones y por eso el gesto", dijo.

También habló de por qué jugó con línea de tres contra los paraguayos.

"Hace tiempo que venía con la idea de formar una línea de tres, quisimos sorprender porque no veníamos encontrando el funcionamiento que al final hoy encontramos en el segundo tiempo, y no quise que saliera ninguna noticia para darle información a los rivales y me desagrada bastante. Hasta empezar el partido no se sabía cómo iba a jugar Peñarol, no pudimos sorprenderlos como queríamos. Fue una decisión arriesgada, pero dirigir a Peñarol es arriesgado, quedarse a dirigir al club luego de ser campeón, cuando todos dicen que luego de ser campeón hay que irse, es de valientes", agregó.

Larriera indicó que luego de que en el primer tiempo no salieran del todo lo planificado ,"para el segundo quisimos ajustar cosas, corregir, volvimos a nuestra estructura madre y con futbolistas que normalmente me representan mucho y al encontrar el segundo gol en el momento justo nos ayudó a controlar el segundo tiempo de forma más fluida".

Hablando sobre Federico Carrizo sostuvo que "su entrada fue fundamental para hacernos dueños de la pelota".

Para finalizar, dijo que "en el segundo tiempo, generamos mucho más. Me quedo con el funcionamiento del equipo, lo estamos buscando y no quería morir con las botas puestas. Soy hincha del estilo antes del resultado, aunque el resultado es lo más importante. Este segundo tiempo me deja con un buen sabor porque se va retomando el estilo que intentamos transmitir".