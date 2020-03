Las 10 cosas que tenés que saber ante la posible llegada del coronavirus a Uruguay

La pandemia que ha consternado al mundo entero está próxima a llegar a Uruguay y las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) lo expresan continuamente. Pero junto a esa información también transmiten otra: aseguran que la cartera está preparada para hacerle frente al coronavirus, explican cómo se está trabajando para contener la enfermad cuando llegue, aclaran sus riesgos, y brindan recomendaciones para evitar un posible contagio.

A continuación, un listado que elaboró El Observador con 10 datos relacionados a esta enfermedad y su vínculo con Uruguay.

1. Hay dos casos en estudio, hubo seis que se descartaron

Según informó en conferencia de prensa este martes el subsecretario del MSP, José Luis Satdjian, al laboratorio central de la cartera llegaron en estos días seis casos sospechosos de coronavirus y los seis fueron descartados.

Sin embargo, este miércoles, el director general de Salud, Miguel Asqueta, informó a los medios que sobre las nueve de la mañana ingresaron dos nuevos casos al laboratorio que están sujetos a estudio. Según dijeron a El Observador fuentes del ministerio, uno de esos casos es “altamente improbable” que se termine confirmando.

La comunicación final que dirá si estos casos están confirmados o no, llegará en el correr de la tarde de este miércoles. Al laboratorio le lleva “seis horas en adelante” comprobar si la muestra es positiva o negativa. ¿De qué se trata esta muestra? Es un exudado que se le realiza al paciente sospechoso en la garganta y en la nariz.

Pero además de estos casos que llegaron al laboratorio, hubo otras 64 personas que fueron interrogados especialmente en los centros de salud por tener síntomas de la enfermedad. Sin embargo, se descartaron antes de que llegaran a catalogarse como casos sospechosos y le tomaran la muestra.

Camilo dos Santos

2. ¿Por qué aún no llegó el coronavirus a Uruguay?

En pocos meses el virus se transformó en epidemia y cruzó todo el mundo. Desde China, donde se originó este nuevo coronavirus, pasó por Europa y llegó hasta América Latina. De a poco los casos fueron apareciendo en todos los países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay. Y la lista sigue. Pero hasta el momento, Uruguay y Venezuela son las dos excepciones del continente.

Esto se debe, según aseguró Asqueta este miércoles ante los medios, que Uruguay tiene dos ventajas al respecto: es un país de baja población y con poca inserción comercial y turística. “No hay vuelos directos a China, Italia e Irán”, dijo el jerarca como ejemplo de su argumento.

“Si nosotros tuviéramos aeropuertos como el de Ezeiza, el de San Pablo o el de Santiago de Chile, pienso que la situación sería otra”, agregó luego.

3. Si el virus entra a Uruguay es probable que lo haga por el aeropuerto de Carrasco

Todos los casos sospechosos que estuvieron bajo consideración del laboratorio del MSP provienen de personas que regresaron de un viaje por el norte de Italia. Esta realidad afirma lo que desde la cartera dan como un hecho: si el virus entra a Uruguay es probable que lo haga por el aeropuerto de Carrasco.

“No va a ingresar por la frontera con Brasil, porque ahí no hay circulación sostenida del virus. No va a ingresar por las lanchas que vienen de Buenos Aires o Carmelo, no va ingresar por los puentes porque Argentina tampoco tiene circulación sostenida de virus. Va a ingresar por el aeropuerto de Carrasco. Prácticamente no hay otra posibilidad”, expresó Asqueta en rueda de prensa.

Los países con circulación sostenida de coronavirus son: China, Corea del Sur, Italia (especialmente al norte del país), Singapur, Irán y Japón.

Camilo dos Santos

4. Médico en el hogar

El ministerio recomienda que, si una persona viajó a una zona donde hay circulación sostenida de la enfermedad y presenta síntomas del virus, se solicite médico a domicilio.

“A las personas que vienen de esas zonas, en los aeropuertos, se les aconseja que en su casa estén unos días sin salir, a ver si aparecen síntomas”, sostuvo Asqueta este martes en diálogo con Subrayado. “Que consulte en su domicilio, porque lo peor es cuando empieza a haber circulación del virus en los centros de salud”, agregó.

5. ¿Qué pasa con el mate, los besos y abrazos?

Esta enfermedad se transmite mediante las secreciones respiratorias (nariz y boca). Por lo tanto, desde la secretaría de Estado aconsejan que, si se está frente a un caso sospechoso, se eviten los “vehículos” de estas partículas líquidas.

“Si hay casos sospechosos o en el límite de la sospecha, habría que pedirle que no se comparta el mate y las toallas, así como no se comparte el tenedor, cuchara y los vasos. El mate y todo lo que pueda transportar nuestras partículas líquidas, sería conveniente no compartirlo”, dijo Asqueta en la rueda de prensa.

De todas formas, aclaró que “el consejo de no compartir el mate debe ser genérico y para siempre”. En el mismo sentido, se aconseja no saludar con el beso. Pero de nuevo: siempre y cuando se esté frente a casos sospechosos.

“Cualquier pareja donde uno está enfermo, en condiciones habituales, sin que exista coronavirus, es presumible que tomen medidas de no tener ciertos contactos íntimos: besos y demás. Porque hay una alta probabilidad de contagio”, agregó el jerarca que instó a que la población apele al “sentido común”.

6. Enseñar a prevenir

El director general de Salud mantendrá este miércoles una reunión con el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, para trabajar en conjunto por este asunto.

El MSP está elaborando un material educativo para repartir en escuelas, liceos y también en universidades que reciben a estudiantes extranjeros. “La comunicación y la educación son dos pilares en esta etapa”, dijo Asqueta.

7. Producirán más tapabocas

Previendo el efecto que la enfermedad puede generar en la población, el Ministerio de Defensa resolvió producir por sus propios medios mascarillas comunes que cubren la boca y la nariz y que evitan que el virus se propague. Esta decisión fue comunicada a las autoridades de la salud por el director de sanidad de las Fuerzas Armadas, el general Carlos Rombys, durante una reunión que mantuvieron este martes.

"Va a haber una producción propia para los centros sanitarios a muy bajo costo. Apelamos a que la población no se enloquezca con este tema", dijo Asqueta en rueda de prensa. "La gente está comprando por las dudas y eso es muy mala cosa. Ya ocurrió con la gripe H1N1 que hubo deficiencia de stock", agregó.

8. ¿Cómo trabajan las mutualistas?

En la recepción de las emergencias de la mutualistas uruguayas ya no solo hay administrativos. Ahora, por recomendación del MSP, hay médicos designados especialmente para hacer un par de preguntas a todos los pacientes que llegan al prestador de salud. Es es el primer paso de un circuito preparado específicamente para detectar casos sospechosos de la pandemia, aunque las autoridades insisten en que se pida médico a domicilio y no asistir a los centros de salud.

En las emergencias se designaron habitaciones con equipamiento para protección de personal a las que se lleva al paciente. Es allí donde lo ve otro médico designado específicamente para atender a los enfermos por quienes se activa el protocolo.

Si se confirma como caso sospechoso, el paciente ingresa a un sector de aislamiento que tiene ventilación adecuada y baño privado dentro del servicio de emergencia. Allí se le asigna personal de salud exclusivo que debe contar con la protección prevista.

Cuando el proceso llega a ese punto, las autoridades de la emergencia de la mutualista llaman a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud para informar del caso sospechoso y recibir el aval de que, definitivamente, merece debida atención. A la vez, se realiza una notificación que se envía por mail al comité de infecciones. También allí, en ese lugar aislado, se le toma una muestra al enfermo que se traslada al MSP.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP

9. La edad es importante

La directora de Epidemiología del ministerio, Raquel Rosa, también aseguró en diálogo con la prensa que quienes están más expuestos a complicaciones graves son aquellos pacientes mayores de 65 años y que tengan otra patología, como ser problemas cardíacos, insuficiencias renales o enfermedades oncológicas, entre otras. Es en esta franja etaria donde la enfermedad ha arrastrado la mayor cantidad de muertos.

Según un informe de la Comisión Nacional de Salud china que consignó Infobae, alrededor del 80% de los fallecidos son personas de 60 años o más. Y el 75% tenían enfermedades previas. La tasa de mortalidad, en tanto, se mantiene en el 2,1% de los que fueron diagnosticados.

10. Consejos de higiene

El Ministerio de Salud Pública aconseja lavarse las manos con agua y jabón cuando sea posible. También llama a evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos están sin lavar. A su vez, pide que se evite estar en contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios.

En ese sentido, también recomienda que cuando una persona tosa o estornuda, cubra su boca y nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable. En cuanto a la vivienda, aconseja mantener los ambientes bien ventilados.