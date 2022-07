Las críticas del FA a la Rendición de Cuentas y al "discurso autocomplaciente" del gobierno

La bancada de Diputados del Frente Amplio se reunió este martes con el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, para analizar el proyecto de rendición de cuentas del 2021. En un borrador que delinea las primeras observaciones, la coalición de izquierdas arremetió contra una "enorme distancia entre el país que pinta la ministra de Economía (Azucena Arbeleche)" y "lo que siente la gente".

"El gobierno, con un discurso autocomplaciente, se vanagloria haciendo alarde de un conjunto de indicadores relacionados al crecimiento económico, como si estos fueran sinónimos –por sí mismos– de mejoras en el bienestar de la población", expone el documento al que accedió El Observador. El FA recordó recientes indicadores de opinión pública, como la última encuesta de Factum que establece que el 51% de la población opina que la situación es “mala” o “muy mala”, o que el 63% cree que “hay mucha gente pasando hambre”, de acuerdo a la Usina de Percepción Ciudadana.

El FA sostuvo que el Poder Ejecutivo anunció un aumento en el gasto exigido por "el malestar de la población y la presión de sus socios". "Este incremento del gasto no es tal, en tanto la nueva asignación de recursos ya la pagó la ciudadanía con los aumentos de impuestos, reducción de salarios y pasividades y aumento de tarifas que ya tuvimos, y con el achique del gasto en algunas prestaciones sociales que trajo, entre otras cosas, el cambio de criterio utilizado para ajustar la BPC", expuso la bancada.

De acuerdo a las estimaciones del proyecto de rendición de cuentas, el FA reparó que el incremento del PIB en el quinquenio será del 8,78%, un porcentaje que a su entender significa un aumento de la riqueza generada de US$ 5.350 millones. "Si consideramos que, en el mejor de los casos, el salario real va a tener el mismo nivel al final del período que al comienzo del mismo, lo que tenemos es una apropiación del crecimiento por parte de algunos sectores empresariales, sin que derrame un centavo", cuestionó la oposición.

El FA reclamó que "se insiste en el discurso de cumplimiento de la promesa de campaña de no aumentar impuestos", pero que en los primeros dos años de la administración de Luis Lacalle Pou eso supuso un incremento de US$ 110 millones, en base al cambio de criterio para actualizar franjas del IRPF y el IASS, los montos recaudados con el impuesto Covid a los salarios de funcionarios públicos y la eliminación de dos puntos de IVA en la compra por medios electrónicos.

"No hay políticas ni recursos para sectores que han sido devastados por la pandemia. Para turismo, por ejemplo, hay un solo artículo", acusó la fuerza política y recordó que lo mismo pasó en el presupuesto pasado.

Una de las críticas se centró en la falta de recursos adicionales para la Universidad de la República (Udelar), que estimó que su presupuesto real caerá 7,6% al final del período si no tiene partidas incrementales. "No solamente no hay incremento presupuestal, sino que se propone una disminución de recursos a través de la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad, que iría bajando un 25% anualmente hasta desaparecer en 2026", expuso.

Entre varios puntos, la oposición salió al cruce de los montos invertidos por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) –en especial en la entrega de medicamentos–, de una caída del 7% en el 2021 respecto al año anterior en las inversiones en materia de vivienda –lo que supuso una disminución en las escrituraciones de cooperativas– y de una nueva postergación en la creación del Instituto Nacional de la Granja que, pese a los anuncios del mandatario, no será hasta el 31 de diciembre de 2023.

La oposición resaltó además distintos perjuicios de derogar la ley de medios del gobierno de José Mujica en esta rendición de cuentas, al dejar vigentes algunas disposiciones previas como la desaparición del porcentaje de producción nacional en radios y televisión, del canon que las empresas deben pagar por usufructuar una frecuencia pública y la eliminación del límite de concentración en TV para abonados –pese a seguir en tres en el ámbito de TV abierta, se vuelve a considerar por persona jurídica y suprime la "noción de grupo económico", criticó el FA–.

Manejo "discrecional"

El FA también cuestionó "un manejo de la presentación de datos discrecional totalmente funcional a la construcción del relato". La oposición señaló que, por ejemplo, "el empleo se compara con 2019, porque le da razonablemente bien. En cambio, la pobreza se compara con 2020, no compara con 2019, para evitar decir que solo se recuperó un tercio del aumento de 2020".

"Se plantea que en 2022 el empleo continúa mejorando, pero en la realidad la recuperación de puestos de trabajo se ha planchado. Se comparan los cinco primeros meses 2022 con los cinco últimos meses 2021, salteando todo rigor metodológico para obtener un resultado deseable", arremetió.