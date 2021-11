Las ganancias de UTE y una mano millonaria desde Brasil

En los primeros nueve meses del año UTE obtuvo ganancias por US$ 385 millones, según el último balance de la empresa publicado por la Bolsa de Valores de Montevideo. Los números cerrados a setiembre muestran que las utilidades fueron por $ 16.504 millones en términos corrientes, según el resultado integral del ejercicio. En particular, entre julio y setiembre se destaca un fuerte salto en los ingresos, producto de las ventas de energía al exterior, en particular a Brasil.

A su vez, en los primeros nueve meses del año la empresa volcó a Rentas Generales $ 1.562 millones (unos US$ 36,4 millones) lo que determina una reducción de los resultados acumulados por el referido importe. Inicialmente este año se prevé que los aportes a la Caja del Estado sean de US$ 61,5 millones, algo menos de la mitad que en el ejercicio anterior, y de unos US$ 110 millones en 2022. Además, en la primera mitad de año también hubo un aporte de US$ 6,1 millones al Fondo de Estabilización Energética (FEE). Ese fondo tenía US$ 51 millones a comienzo de año que la empresa ya utilizó en su totalidad durante este 2021 por el déficit en la generación hidroeléctrica. Semanas atrás, el director de Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz, señaló que los mayores ingresos por exportaciones deberían reflejarse en un abaratamiento de los precios de la energía que pagan hogares y empresas en 2022. Esto dependerá de la decisión que tome e Poder Ejecutivo respecto a las tarifas públicas, y al destino que se le dé a esas mayores utilidades. Facturación por ventas de energía Entre enero y setiembre los ingresos operativos netos de la compañía crecieron 43% y totalizaron $ 61.520 millones, según el balance. La foto en detalle muestra que el desempeño de la facturación por ventas de energía eléctrica al mercado interno creció 8,2% medido en moneda nacional en la comparación interanual, y sumó $ 44.654 millones (US$ 1.041 millones). Por su parte, la exportación de energía a la región reportó una facturación de $ 16.123 millones (unos US$ 376 millones en su mayoría a Brasil). En moneda nacional los ingresos por este concepto se multiplicaron por 17 comparados con igual período del año previo. La comercialización al exterior se ha dado de manera ininterrumpida desde enero, pero cobró fuerza especialmente a partir de julio, cuando Brasil vio acentuado el déficit hídrico que azota al sur de su territorio y que golpea a la generación de sus represas hidroeléctricas. Los números de la exportación. En el tercer trimestre se concentró el 53% de las ventas acumuladas en lo que va del año hacia la región (2.567 gigavatios hora (GWh), y representó ingresos por US$ 276 millones. En particular, setiembre fue récord, con ventas por 386 GWh hacia Brasil. A eso se sumaron compras desde Argentina por 294 GWh, cuya demanda hasta el momento no había sido significativa, según datos del portal UTEi. Durante el noveno mes del año, el 43% de la electricidad producida en Uruguay fue exportada, según SEG Ingeniería. Récord de generación y exportación de electricidad en Uruguay en setiembre.

El 43% de la energía eléctrica producida en el país fue exportada, un total de 680 GWh. pic.twitter.com/zAbqFZ4SNZ — SEG Ingeniería (@SEGIngenieria) October 4, 2021 Por otra parte, entre los costos de ventas, se destaca un mayor gasto en materiales energéticos y lubricantes, que se multiplicó por siete y totalizó $ 9.405 millones (US$ 220 millones) frente a $ 1.281 millones de igual período del año pasado. Esto responde en gran parte a un mayor uso de la generación térmica, tanto para abastecer la demanda del mercado local por menores aportes de Salto Grande, como para vender hacia el mercado brasileño. UTE incrementó la compra de combustibles a Ancap y eso también se refleja en la caja del ente petrolero. De hecho, este mes el Poder Ejecutivo volvió a apelar a los buenos números de Ancap para congelar por segundo mes consecutivo el precio de los combustibles, aun cuando la referencia internacional indicaba ajustes al alza, tanto para nafta como para gasoil.