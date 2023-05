Las guerras y el gasto militar multiplican la enorme deuda de Estados Unidos

Según afirma el economista y catedrático de Columbia University Jeffrey Sachs en una nota para el sitio web Common Dreams, la deuda de Estados Unidos se está disparando, de ahí la actual crisis de Estados Unidos. Sin embargo, tanto los republicanos como los demócratas no encuentran la solución: detener las guerras elegidas por Estados Unidos y recortar los gastos militares.

En el año 2000, la deuda del gobierno de los Estados Unidos era de US$ 3,5 billones, equivalente al 35% del Producto Interno Bruto (PIB). Para 2022, la deuda era de US$ 24 billones, equivalente al 95% del PIB.

Si la deuda del gobierno se hubiera mantenido en un modesto 35% del PIB, como en 2000, la deuda actual sería de US$9 billones, en lugar de US$ 24 billones. ¿Por qué el gobierno de los EE. UU. incurrió en un exceso de US$ 15 billones en deuda?, se pregunta Sachs.

La respuesta más importante es la adicción del gobierno de los Estados Unidos por la guerra y al gasto militar. Según el Instituto Watson de la Universidad de Brown, el costo de las guerras estadounidenses desde el año fiscal 2001 hasta el año fiscal 2022 ascendió a la friolera de US$ 8 billones, más de la mitad de los US$ 15 billones adicionales en deuda. Los otros US$ 7 billones surgieron aproximadamente en partes iguales de los déficits presupuestarios causados ​​por la crisis financiera de 2008 y la pandemia de Covid-19.

Para superar la crisis de la deuda, el autor afirma que Estados Unidos debe dejar de alimentar el Complejo Militar-Industrial (MIC), el grupo de presión más poderoso de Washington. Como advirtió el presidente Dwight D. Eisenhower el 17 de enero de 1961: “En los consejos de gobierno, debemos protegernos contra la adquisición de influencia injustificada, ya sea buscada o no, por parte del complejo militar-industrial. El potencial para el ascenso desastroso del poder fuera de lugar existe y persistirá”. Desde 2000, el MIC llevó a Estados Unidos a desastrosas guerras en Afganistán, Irak, Siria, Libia y ahora Ucrania.

El Complejo Militar-Industrial adoptó hace mucho tiempo una estrategia política ganadora al garantizar que el presupuesto militar llegue a todos los distritos del Congreso. El Servicio de Investigación del Congreso le recordó recientemente al cuerpo que “los gastos de defensa afectan a todos los miembros del distrito del Congreso a través del pago y los beneficios para los miembros del servicio militar y los jubilados, el impacto económico y ambiental de las instalaciones y la adquisición de sistemas de armas y piezas de la industria local, entre otras actividades”.

El gasto militar anual de Estados Unidos ahora es de alrededor de US$ 900 mil millones, aproximadamente el 40% del total mundial y más que los siguientes 10 países combinados. El gasto militar de Estados Unidos en 2022 fue el triple del de China. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los desembolsos militares para 2024-2033 ascenderán a la asombrosa cifra de US$ 10,3 billones de dólares con respecto a la referencia actual.

Una cuarta parte o más de eso podría evitarse poniendo fin a las guerras en las que Estados Unidos elige participar, cerrando muchas de sus aproximadamente 800 bases militares en todo el mundo y negociando nuevos acuerdos de control de armas con China y Rusia.

Sin embargo, en lugar de la paz a través de la diplomacia y la responsabilidad fiscal, el MIC suele asustar al pueblo estadounidense con representaciones al estilo de las historietas de los villanos a quienes Estados Unidos debe detener a toda costa. La lista posterior a 2000 ha incluido a los talibanes de Afganistán, Saddam Hussein de Irak, Bashar al-Assad de Siria, Moammar Gaddafi de Libia, Vladimir Putin de Rusia y, recientemente, Xi Jinping de China. La guerra, se nos dice repetidamente, es necesaria para la supervivencia de Estados Unidos.

Sachs afirma que el lobby militar-industrial se opondría enérgicamente a una política exterior orientada a la paz, pero no el público. Importantes personalidades públicas ya quieren menos, no más, participación de Estados Unidos en los asuntos de otros países, y menos, no más, despliegues de tropas estadounidenses en el extranjero.

Con respecto a Ucrania, los estadounidenses desean de manera abrumadora un “papel menor” (52 %) en lugar de un “papel importante” (26 %) en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es por eso por lo que ni Biden ni ningún presidente reciente se ha atrevido a pedirle al Congreso un aumento de impuestos para pagar las guerras de Estados Unidos. La respuesta del público sería un rotundo “¡No!”

Si bien las guerras han sido terribles para Estados Unidos, han sido desastres mucho mayores para los países que Estados Unidos pretende salvar.

Como dijo en broma Henry Kissinger: “Ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser amigo es fatal”. Afganistán fue la causa de Estados Unidos desde 2001 hasta 2021, hasta que Estados Unidos lo abandonó arruinado, en bancarrota y hambriento. Ucrania ahora está bajo el abrazo de Estados Unidos, con los mismos resultados probables: guerra, muerte y destrucción en curso.

El presupuesto militar podría recortarse de manera prudente y profunda si se reemplazaran las guerras y la carrera armamentista por diplomacia real y acuerdos de armas. Si los presidentes y los miembros del Congreso hubieran prestado atención a las advertencias de los principales diplomáticos estadounidenses, como William Burns, el embajador de Estados Unidos en Rusia en 2008 y ahora director de la CIA, Estados Unidos habría protegido la seguridad de Ucrania a través de la diplomacia, acordando con Rusia que Estados Unidos no impulsar expandir la OTAN a Ucrania si Rusia mantenía también su ejército fuera de Ucrania. Sin embargo, la implacable expansión de la OTAN es una de las causas favoritas del MIC: los nuevos miembros de la OTAN son los principales clientes de los armamentos estadounidenses.

En 2002, Estados Unidos abandonó unilateralmente el Tratado sobre Misiles Antibalísticos. Y en lugar de promover el desarme nuclear, como se requiere que hagan las potencias nucleares en virtud del Artículo VI del Tratado de No Proliferación Nuclear, el MIC ha vendido al Congreso planes para gastar más de US$ 600 mil millones hacia 2030 para "modernizar" el arsenal nuclear.

Ahora el MIC está hablando de la posibilidad de una guerra con China por Taiwán. Los tambores de la guerra con China están avivando el presupuesto militar, pero la guerra con China es fácilmente evitable si Estados Unidos se adhiere a la política de Una sola China que sustenta adecuadamente las relaciones entre ambos paísee. Tal guerra debería ser impensable. Más que llevar a la bancarrota a Estados Unidos, podría acabar con el mundo.

Sachs agrega que el gasto militar no es el único desafío presupuestario. El envejecimiento y el aumento de los costos de atención médica se suman a los problemas fiscales. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la deuda alcanzará el 185 por ciento del PIB para 2052 si las políticas actuales se mantienen sin cambios.

Los costos de atención médica deben limitarse, mientras que los impuestos a los ricos deben aumentar. Sin embargo, enfrentarse al lobby militar-industrial es el primer paso vital para poner en orden la casa fiscal de Estados Unidos, necesaria para salvar al país, y posiblemente al mundo, de la política perversa impulsada por el lobby militar industrial.

(Jeffrey Sachs en Common Dreams)