Las cifras de Maroon 5 son elocuentes. Treces nominaciones y tres premios Grammy; 56 millones de álbumes y 328 millones de sencillos vendidos en todo el mundo; discos de oro y platino en más de 35 países; y cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales. Un solo ejemplo: She will be loved, su sencillo de 2002, tiene más de 534 millones de reproducciones en YouTube.