Las idas y vueltas del MSP sobre cómo reportar un caso de coronavirus

En la noche del lunes las instituciones de salud recibieron un documento del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (MSP), fechado del 23 de marzo, titulado "Estrategias de vigilancia en el nivel de respuesta 3: respuesta coordinada multisectorial nacional".

Fragmentos de ese documento fueron compartidos en Twitter por el doctor Julio Medina, director de la cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República.

Medina es, además, parte del comité que asesora al MSP para dar respuesta ante la emergencia sanitaria decretada para combatir la propagación del coronavirus.

De la misma forma en la que este documento llegó a manos de Medina, también lo hizo a otros médicos, que en la noche del lunes estaban en conocimiento de esta circular.

El Observador consultó al director general de Salud del MSP, el doctor Miguel Asqueta, para confirmar la procedencia del documento. "Es correcto", respondió el jerarca del ministerio.

Según la circular, dentro de la figura de "caso sospechoso" se incluye a las personas que manifiestan síntomas clínicos y un nexo epidemiológico, pero también a aquellas que no tienen esto último. El nexo epidemiológico refiere al contacto con un caso confirmado o a aquellos que estuvieron recientemente en zonas de riesgo.

Ambos casos deben reportarse al laboratorio central del MSP, aunque para aquellos que cumplen con las dos condiciones (síntomas clínicos y nexo epidemiológico) la "confirmación laboratorial" no es una exigencia.

Este martes se sumó Rocha a los departamentos con casos confirmados de coronavirus (Montevideo, Maldonado, Colonia, Canelones y Salto). El director de Salud de ese departamento, Sergio Pintado, explicó en diálogo con Subrayado cómo cambiaba el cambio de criterio en el reporte de casos al MSP, poniendo como ejemplo el primer caso confirmado en Rocha.

"(La joven) está con su pareja. En este momento, con el cambio de criterio desde el punto de vista epidemiológico, si él comenzara con síntomas, sin sacar muestra, deberíamos notificarlo como un caso", afirmó el médico.

En la noche del martes, durante la conferencia de prensa que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, el ministro Daniel Salinas fue consultado en dos ocasiones sobre esta circular.

En la primera pregunta, Salinas fue consultado sobre cómo impactaba este cambio de criterio en las estadísticas. "No hubo cambio. El documento al que se refiere (la circular) se refería a temas clínicos y epidemiológicos y de seguimiento. De hecho, un caso positivo es aquel que está demostrado mediante el test diagnóstico", respondió el ministro. "No podemos tomar datos clínicos aislados como un caso positivo si no tiene un test positivo", continuó.

La conferencia siguió, pero Salinas volvió a ser consultado sobre este punto. En esta segunda oportunidad, respondió: "Lo que estamos dando es más garantías. Más estudios y más garantías".

"Antes se estudiaban aquellos que procedían de zonas de riesgo, luego contactos con Covid-19, ahora, en este momento, todos aquellos que tienen sintomatología florida y que el médico determine. Pero nada ha cambiado sustancialmente sino nuestra capacidad, así como nuestra capacidad de análisis y respuesta en el diagnóstico", agregó.

El Observador volvió a consultar en la noche del martes sobre la procedencia del documento. Esta vez, la respuesta que recibió por parte de fuentes del ministerio fue que la circular se había "filtrado" y que se trataba de un "borrador".

Sin embargo El Observador confirmó que el documento fue enviado a los centros de salud. Tal es así que algunos prestadores enviaron a sus afiliados una comunicación notificando el cambio de criterio. Tal es el caso de MP, que envió un mail a sus socios en el que aseguraba que el MSP "ha renovado la estrategia de vigilancia" y que "el test diagnóstico no está indicado de realizar en los casos sospechosos", salvo de personal de bomberos, salud, policía y militares.