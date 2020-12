Las mil vidas del Chino: jugador, precandidato a presidente y ahora asistente técnico

Álvaro Recoba se incorpora al cuerpo técnico de Nacional como asistente de Jorge Giordano. Una decisión que tomó la comisión directiva para reforzar un grupo que se conformó de apuro y en principio de manera interina por el Torneo Intermedio tras el despido de Gustavo Munúa: Giordano pasó de secretario técnico a dirigir el equipo junto al preparador físico Esteban Gesto que se desempeñaba como consultor general en el club y al histórico Juan Carlos Blanco, que también tenía un cargo institucional.

La incorporación de Recoba era lo que estaban negociando los dirigentes el lunes y querían liquidarla para confirmar la continuidad de Giordano.

Después de un cierre del año polémico por los malos resultados y actos de indisciplina entre los jugadores, los dirigentes intentan darle un vuelco a la imagen del club y apoyar el trabajo de Giordano con alguien que tiene llegada a los jugadores, por su edad (44 años) y por lo que representó su pasaje como futbolista, mucho más contemporáneo al multicampeón Cacho Blanco (74 años).

Recoba fue nombrado meses atrás para un cargo de Relaciones Internacionales del club, pero la pandemia de coronavirus no le ha permitido ejercerlo. Ahora será el colaborador más cercano de Giordano en la cancha, trabajando con los jugadores, cumpliendo una tarea para la que se está preparando, según admitió. En una entrevista que concedió a principio de noviembre a la agencia EFE, el Chino señaló que estaba terminando el curso de entrenador. El Chino no es socio de AUDEF (Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol), aunque tal vez sea porque no ha ejercido aún, explicaron desde el gremio a Referí.

¡Volvió el “Chino”! @Chino_Recoba20 es el nuevo Director de Relaciones Internacionales de #Nacional. ¡Bienvenido a casa! pic.twitter.com/XlimKYi8ha — Nacional (@Nacional) July 31, 2020

“Por experiencia de haber tenido muchos entrenadores hay un par de cosas que el técnico no puede no tener para mí y mirando siempre a los que les ha ido bien a nivel bajo, medio o alto hay algo que es fundamental, que es la llegada al jugador, el modo en que el jugador entiende cómo sos vos, no como entrenador, como persona. Yo he tenido entrenadores que han sido muy buenos pero mentirosos, ese ya no me gusta. He tenido entrenadores como Marcelo Gallardo que no tenía experiencia y el tipo fue muy claro desde el principio. Fue siempre de frente y eso el jugador lo siente”, dijo Recoba.

El Chino se vinculó a Nacional por primera vez en 1996 a través del empresario Francisco Casal. Fue contratado desde Danubio junto a otros tres jugadores, también ofrecidos por Casal: Jorge Puglia, goleador de la Segunda división en Fénix, Néstor Correa, veloz puntero que aparecía en Liverpool, y Ricardo Bitancort, volante de Danubio.

Fue campeón del Clausura 1996 y del Apertura 1997, y tuvo momentos inolvidables como un gol que le marcó a Wanderers corriendo toda la cancha con la pelota y dejando rivales por el camino. A mediados de 1997 el Inter de Milan compró su ficha.

Después de 13 años en Europa, regresó para jugar en Danubio, su primer club. En la Franja lo dirigió Jorge Giordano, quien entrenaba al equipo junto a Esteban Gesto. Deportivamente no le fue bien a Recoba en Danubio y en 2011, casi en silencio y firmando un contrato a rendimiento, regresó a Nacional. Al cabo de la temporada 2014/2015 se retiró. Marcó goles trascendentes, algunos clásicos que los hinchas no olvidarán jamás, y se coronó dos veces campeón uruguayo. Su partido de despedida fue en el Gran Parque Central.

Después se dedicó a disfrutar y a buscar su destino. Jugó al fútbol playa; se asoció en un emprendimiento audiovisual con Iván Alonso, actual manager general de Nacional; empezó la campaña para para presidente del club en 2018 y luego se autoexcluyó; se dedicó a representar futbolistas; junto a Ántonio Pacheco fue director de la murga Don Timoteo; abrió el restaurante Il Giardino, presentó su marca de vino, y este año participó en MasterChef.

Ahora encara un nuevo desafío, una prueba que lo puede llevar en un tiempo no muy lejano a ser el conductor principal de Nacional.