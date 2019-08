El pase de Chacón: cómo fue el negocio, cuánto quedó y el polémico porcentaje de Recoba

Aquel botija rubio, de rostro pícaro y pelo revuelto, que andaba corriendo con la franja atravesando su pecho era fútbol en estado puro. Desde chiquito llamaba la atención. Quienes lo tenían visto en las juveniles de Danubio tenían claro que por sus venas corría el talento del potrero y que no demoraría mucho en llegar al fútbol grande.

Cuando llegó, deslumbró. Lo llevaron de a poco. Hasta que las circunstancias y su grado de madurez llevaron a que asumiera su rol de conducir al equipo junto al experimentado Carlos Grossmüller.

Formó parte de las selecciones juveniles. A su regreso del Sudamericano sub 20 de Chile 2019 el rumor de su posible pase invadió el mercado. Primero el interés de los grandes, luego el surgimiento de una oferta del exterior. Hasta que la poderosa MLS de los Estados Unidos pisó el acelerador por el 10 de la franja.

Fue cuando se desató una polémica que involucra a tres directivas de Danubio, tres clubes, y un contratista. Una trama increíble por un eventual porcentaje que recibiría Danubio desde Extremadura, club que compró el 50% de la ficha, la denuncia de su representante Álvaro Recoba de que el negocio se hizo sin la autorización del futbolista ni de su familia y la respuesta de la franja de que el pase lo trancaba el ahora empresario porque quería percibir US$ 950 mil.

Acuerdo con Extremadura

Durante la presidencia de Óscar Curutchet, en el período comprendido entre los años 2013 y 2016, Danubio firmó un convenio con el club Extremadura de España.

¿En qué consistía el trato? “Un intercambio de jugadores y la ganancia sobre la posible venta de un jugador en el que ellos invirtieran. El dinero del jugador (el 20% que le corresponde) no se tocaba. Era una inversión a riesgo. Porque los españoles pagaban, pero si el jugador se lesionaba, no recibíamos nada”, explicó un exdirectivo del club a Referí.

El acuerdo fue aprobado por la asamblea de socios del club, según reveló a Referí otro dirigente que integró aquella directiva.

El convenio con Extremadura involucraba a varios jugadores. Según revelaron a Referí, el nombre del juvenil Chacón apareció con posterioridad al acuerdo original.

Leonardo Goicoechea, en ese entonces vicepresidente del club, reveló a Referí: “Se hizo un arreglo con Extremadura con la directiva de Óscar (Curutchet). El acuerdo original lo redacté yo. Fue medio especial, medio novedoso para conseguir fondos e incluía incluso a otros jugadores entre los que en principio no estaba Chacón. Los nombres de los jugadores afectados a la negociación fueron variando con el tiempo”.

Goicoechea agregó: “El acuerdo establecía que si el jugador o el representante decían que no, el jugador no estaba obligado a ir a Extremadura”.

Al poco tiempo Danubio negoció el 50% del pase de Giovanni Zarfino a Extremadura a cambio de € 600 mil. El club de Maroñas se quedó con la otra mitad para una futura transferencia.

La denuncia de Recoba

Pasado un tiempo el club español incluyó en la nomina de jugadores que le interesaban al volante Thomás Chacón.

“Aquel era un acuerdo macro que incluía una lista de posibles nombres, en el que el club español se comprometía a ciertas cosas con Danubio. En un momento los jugadores eran Chacón y Zarfino que está jugando en Extremadura. En determinado momento el club trató de llevarse a Chacón pero el jugador no quiso ir y no fue obligado a irse”, dijo una fuente del club a Referí.

Lo cierto es que, en el marco del convenio que tenían, Extremadura adquirió el 50% de la ficha de Chacón, los derechos federativos. Fuentes del club de Maroñas señalaron que “el negocio se cerró en un costo muy conveniente para la institución porque nos permitía obtener recursos económicos”.

La pasada semana la MLS estadounidense puso el pie en el acelerador para llevarse a Chacón. Todo venía encaminado hasta que el negocio se trancó.

El representante del jugador, Álvaro Recoba, denunció públicamente en el programa Punto Penal que “Danubio vendió el 50% del pase sin el consentimiento del jugador ni de la familia en un US$ 1.100.000”. Y se encendió la luz de alarma. Danubio quedaba en el ojo de la tormenta con semejante denuncia.

¿Quién lo vendió?

Las declaraciones de Recoba molestaron en la interna de la franja. Algunos exdirigentes expresaron su malestar con el contratista por entender que los dejaban como los responsables de lo sucedido cuando en realidad lo que trancaba el pase era el dinero que quería percibir el representante de Chacón.

Un exdirigente de Danubio a Referí, que lo que trancaba la operación fue que Recoba quería US$ 950 mil.

Referí intentó comunicarse con Recoba, pero no atendió los requerimientos.

El presidente de Danubio, Jorge Lorenzo, explicó a Referí: “La negociación se terminó de arreglar el domingo y no estoy muy al tanto de todos los detalles”.

Sobre el porcentaje que se lleva Recoba, el presidente de la franja prefirió no emitir opinión. “Son negociaciones. No quiero hablar mal del contratista. Ellos dicen que invierten en los jugadores pero cuando se dice que los contratistas se llevan el 10% del pase no siempre es así. En este pase, entre jugador y representante se quedan con el 40% de la ganancia”, dijo el presidente Lorenzo.

Los números finales

El pase de Thomás Chacón a la MLS donde defenderá a Minnesota United se terminó cerrando US$ 2.250.000 por la venta del 70% de la ficha del jugador según revelaron fuentes de Danubio a Referí.

Recoba, de acuerdo a la versión de los dirigentes del club franjeado, se quería quedar con US$ 950 mil. “En ese monto estaba incluido el 20% del pase. Al final cerraron en que el Chino se lleva US$ 850 mil y se queda con un 10% de una futura venta. Se llama plusvalía. Está todo bien con Recoba. Ya hemos hecho otros negocios”, dijo la fuente consultada por Referí.

El dirigente consultado por Referí concluyó diciendo que Extremadura se lleva menos dinero que Recoba.