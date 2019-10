Las puertas que se abren a Los Teros tras su gran Mundial y las decisiones que deberán tomar

En Inglaterra 2015 Sebastián Piñeyrúa era presidente de la Unión de Rugby del Uruguay, pero no se lo vio mucho alrededor de Los Teros durante el Mundial. Ahora es el presidente de Sudamérica Rugby y vela por los intereses de toda la región, pero como hace cuatro años, está instalado en la ciudad principal del torneo, de reunión en reunión, jugando el partido de los escritorios. El del futuro.

Hace cuatro años, en Londres, empezó a vislumbrar que el futuro post 2015 requería cambios grandes. El futuro post 2019 lo empezó a proyectar antes del Mundial, básicamente con la creación de una Super Liga profesional de rugby en Sudamérica. Pero además, el rendimiento de Los Teros en el Mundial abrió la puerta a un nuevo escenario de competencias contra países poderosos, que ahora, en Tokio, hay que pelear y asegurar.

Sobre todo eso, sobre la actuación de Los Teros en Japón, pero también sobre las decisiones que habrá que tomar en los próximos meses dentro y fuera de la cancha, habló Sebastián Piñeyrúa en el episodio n° 6 del Podcast Medioscrum de El Observador, presentado por Soctiabank y Ram.

¿Qué balance haces de la actuación de Uruguay?

El equipo hizo un muy buen mundial, se trazó objetivos claros, en base a un muy buen trabajo previo. A grandes rasgos se cumplieron, y hasta se superaron las expectativas. Teníamos a Fiji como objetivo pero además se ganó bien. Por más que terminaron siendo tres puntos la diferencia, se tuvo el partido controlado. No se ganó de casualidad ni mucho menos.

Contra Georgia fue el rendimiento más bajo de todo el mundial. Seguramente ahí hay una mezcla de cansancio, de que no se rotó tanto el plantel, porque se venía con todo el empuje de Fiji, y cuando ganás y te va ta bien es difícil hacer algunos cambios. Con Australia se hizo un muy buen partido, de los mejores, tuvimos muy buena obtención, los atacamos mucho. Cerramos con muy buen partido con Gales en defensa, no tuvimos mismo protagonismo que con Australia pero sí tuvimos una defensa muy fuerte y el partido fue más parejo en el desenlace. Al minuto 73’ estábamos a 8 puntos de diferencia.

Se lograron cosas que todo el mundo tenía miedo que no se pudiera, se tuvo buena obtención en el scrum, en el line, no nos hicieron tries de mauls, el equipos fue bastante ofensivo, hizo tries en todos los partidos. Se consiguieron muchas cosas y se dieron muchos pasos hacia adelante.

¿Te imaginabas esto o superó tus expectativas?

Le tenía mucha confianza en los jugadores, me tenía fe para hacer un mundial bastante parecido al que hicimos, pero después podía pasar que perdiéramos todos los partidos. Me quedé muy contento, nos sacó presión. Lo habíamos planificado, nos imaginamos cómo iban a rotar los rivales. Se dio lo que estaba planificado. Estuvimos a la altura. Se terminó logrando lo que tenia pensado en las máximas ambiciones.

Camilo Dos Santos

¿Cuál ha sido la opinión de World Rugby? Pedía metas de resultado que en su mayoría se cumplieron.

La reacción es excelente de verdad. No lo digo como muletilla. Es excelente porque Uruguay hace un par de años viene consolidando una imagen y una forma de hacer las cosas, en muchas áreas que para World Rugby son importantes, y ahora agregamos la parte deportiva, que termina de cerrar el círculo. Es excelente. Los estándares uruguayos son de los más altos del Tier2, junto con Japón. Incluso en la parte de prensa recibimos un feedback excelente, de cómo trabajamos acá y en en Uruguay, cómo se manejaron las noticias, lo de shockEar al mundo, los videos de la parrilla, mate... Se compara con Japón y los Tier1. Es super positivo, he escuchado que lo nuestro es el sistema modelo de los Tier2. Lo dicen y lo ponen como ejemplo en reuniones con Georgia, con Rumania, Samoa, Fiji, Tonga, Rusia. Recibimos felicitaciones por lo hecho en la cancha pero también por lo de afuera, por cómo se planificó. Hoy se dice que los dos países que más progresaron de un mundial a otro, fueron Uruguay y Japón.

DT y capitan pidieron mas competencia contra tier1 o tier2. ¿Se puede?

¿Que se necesita ahora? Lo primero es seguir mejorando cosas nosotros y tomando buenas decisiones. Ver qué vamos a hacer con los jugadores, dónde van a jugar. Una de las grandes fortalezas es el sistema es la cantidad de tiempo juntos. Si cambia puede ser un retroceso. No tenemos tanta cantidad de jugadores y ni siquiera el concepto de que lo que no tenemos lo traemos de afuera. Tener a los chicos juntos, jugando, es lo más crítico en el corto plazo. Tenemos que ver cómo se arman los staffs, volver a planificar la eliminatoria para que salga bien, porque 2021 está a la vuelta de la esquina. Tenemos mucho trabajo interno que hacer, hay que concientizar a la gente. Los entrenadores y jugadores dicen esas cosas y esta bien que ocurra, son muy espontáneos, y hay que aprovechar el momento. Tenemos que competir, pero si mañana tenemos partido en junio, nos consiguen que juguemos con Italia que está de gira por Argentina y nosotros no tenemos a la mitad del equipo, no nos sirve para nada. Es cierto que si tenes todo eso funcionando, tampoco te sirve seguir jugando contra equipos que no te ponen el desafío que te pueden poner esos rivales que necesitamos. Se necesitan las dos cosas. En la medida que nos encontremos sólidos, sigamos progresando, el sistema siga funcionando y tengamos un equipo competitivo, vamos a conseguir los partidos. No se si de entrada en 2020 consigamos mucha cosa, aunque seguro algo. En, 2021 sí, seguro porque viene un cambio de calendario, y no tengo duda que vamos a ser considerados, con competencia estable y de otro nivel al de hoy.

Lo primero es seguir mejorando cosas nosotros y tomando buenas decisiones. Ver qué vamos a hacer con los jugadores, dónde van a jugar. Una de las grandes fortalezas es el sistema es la cantidad de tiempo juntos. Si cambia puede ser un retroceso.

¿Lo decís por los jugadores que han firmado con equipos de EEUU?

Como todo en la vida pasa por la ambición de cada uno, por la decisión de ponernos un objetivo en común, de visualizar lo mismo. Empujar para el mismo lado y saber qué queremos lograr con el seleccionado. Hay responsabilidad de todas las partes. Parte de la responsabilidad es de los chicos. Si quieren seguir evolucionando debemos ver cómo buscamos lo mejor para todos nosotros. Lo que es mejor para nosotros no siempre es lo mejor para uno solo. Hay que tomar decisiones, son decisiones personales. Yo tengo una forma de ser que apoyo y respeto la decisión de cada uno. Puedo decir cuál es nuestro plan, pero a veces eso no es lo más conveniente para alguien. Cada uno tendrá que poner en la balanza si apuesta a seguir cambiando la historia de rugby uruguayo u opta por una decisión más personal.

Si quieren seguir evolucionando debemos ver cómo buscamos lo mejor para todos nosotros. Lo que es mejor para nosotros no siempre es lo mejor para uno solo. Hay que tomar decisiones, son decisiones personales.

Obviamente nosotros tenemos que tratar de ayudar esas decisiones y que sean razonables. No podemos decirle a un chico: no firmes en EEUU por 15 mil dólares por temporada y en cambio te voy a cobrar 1.000 para que juegues, o te voy a dar 200 dólares. Si gana 15 en EEUU y 10-12 acá, ahí si puede tomar una decisión más lógica. Ese es el desafío que tiene que hacer la Unión, porque la decisión es de los jugadores. No podemos transformar esto en un remate, porque lo otro es un negocio, una empresa, un millonario. Lo nuestro es una Unión, tiene además otra cantidad de objetivos.

Obviamente nosotros tenemos que tratar de ayudar esas decisiones y que sean razonables. No podemos decirle a un chico: no firmes en EEUU por 15 mil dólares por temporada y en cambio te voy a cobrar 1.000 para que juegues, o te voy a dar 200 dólares. Si gana 15 en EEUU y 10-12 acá, ahí si puede tomar una decisión más lógica.

Tenemos que dar escenarios razonables. Uno económico, algo que se pueda pensar y no sea absurdo. Pero también por una cuestión deportiva, porque los chicos no solo buscan el desafio económico. Presentar una liga que sea lo suficientemente competitiva con relación a las ligas que hoy los pueden acceder, la la Major League Rugby o el Prod2. Habrá 2, 3 o 4 q accedan a al Tp14, o a la Premiership. Esos van a tener que irse y tomar esa posibilidad, porque no se van a dar una de esas posibilidades que estamos analizando, ni el nivel de juego ni el salario. Pero mientras estemos en el terreno lógico ahí hay que tratar de consolidar, y es más responsabilidad nuestra que de World Rugby.

No hay que erradicar a nadie. Algunos decisiones más personales, otros más grupales, es un grupo y no se puede esperar que todos vean las cosas de la misma manera. Hay que mantener la coherencia, cuando mantenés coherencia, planificás, hacés las cosas con un sentido y un por qué, todos los patitos se terminan alineando. De cuánto demoremos en alinear los patitos, dependerá que tanto éxito tengamos. Las decisiones que se tomen van a ser relevantes respecto a la competencia que consigamos de World Rugby. No porque World Rugby no lo ofrezca, sino porque la podamos tomar

Foto URU

Por ejemplo:queremos tener 3 partidos en julio, jugar ARC de agosto a septiembre, y 3 partidos en noviembre. Imaginemos, ante un tier1 en cada ventana y 2 más normales. Si pensamos que vamos a poder contar con Felipe Berchesi, que hoy es el 10 del equipo y un puesto donde no tenemos sustituto de su nivel, estamos soñando. Estos 5 años nos pasó con Felipe y Agustín Ormaechea. Si nos pasa con 7-8-9 jugadores, no va a ser tan fácil que podamos pensar en tener esa competencia. Lejos de hacernos bien, nos va a hacer mal. La competencia hace bien si estas a nivel, si no te hace mal. Pierde nivel el seleccionado, perdés ranking, perdés prestigio.

Presentar una liga que sea lo suficientemente competitiva con relación a las ligas que hoy los pueden acceder, la la Major League Rugby o el Prod2

¿No ayuda el hecho de que la MLR es en el primer semestre?

La MLR es una competencia de nuestra región, nos ayudó, nos sirvió y nos va a seguir ayudando. Pero si logramos que nuestra liga sea igual o más competitiva, y que los jugadores entrenen todo el día, no tengas duda que vamos a mejorar. Te puedo asegurar que si a cualquiera de los 30 chicos que prepararon el mundial, les preguntás cómo llegaron el 1° de junio y cómo estaban el 10/9, todos te van a contestar que evolucionaron 3 o 4 escalones. Nuestro sistema mejora a los chicos, si lo hacemos bien y de forma constante, y profesional. Hable con los chicos y me dijeron, el entrenamiento al Mundial fue de primer nivel. Agustin, Felipe, los que fueron a la MLR. Si lo pudimos conseguir, el desafío es mantenerlo.

¿Desde la URU no habrá limitación a las citaciones de jugadores del exterior?

Hay 2 tipos de limitación. Una es la que pone la Unión y otra la limitación del club que te contrata. Cuando digo que no habrá limitaciones hablo de la Unión, que es lo que podemos controlar. Las limitaciones del club van a seguir existiendo. Y cuanto más competencia pidamos, más limitaciones van a existir. Si aumentás la competencia van a aumentar la cantidad de veces que no puedas contar con los jugadores. Por ahí pasa el desafío más grande.

¿Cuánto costó la preparación al Mundial? ¿Se puede mantener ese mismo nivel de inversión?

El alto rendimiento siempre es caro. Preparar un equipo es costoso. Cuando tenés un mundial son unos meses, pero si tenés una liga profesional, jugás contra equipos Tier 1 en julio y noviembre, contra Fiji, Japón, Samoa, Georgia. La preparación del Mundial tenes que mantenerla los 4 años. Tiene q ser parte de un programa. La URU va a asumir el desafío, este Mundial nos sirvió para que lo que necesitamos para que el apoyo se vea más incentivado y más consolidado. No le tengo miedo a lo que cueste porque si vos haces las cosas bien la plata aparece.

La URU va a asumir el desafío, este Mundial nos sirvió para que lo que necesitamos para que el apoyo se vea más incentivado y más consolidado. No le tengo miedo a lo que cueste porque si vos haces las cosas bien la plata aparece.

¿Cuánto costó?

Es muy caro. World Rugby puso una persona 180 días (el PF Craig White), lo pagó World Rugby sin que nosotros sepamos cuánto era el monto. y fue un recurso humano fundamental. Lo mismo los asesores que vinieron para el tema GPS, algunas partes las pagó Uruguay, otras World Rugby. Algunos partidos los pagó la URU, otros World Rugby. Sudamérica Rugby invitó a Brasil y Sudamérica XV. Tener 2 franquicias con jugadores entrenando casi como para un Mundial, va a ser caro. Pero es lo que hay que hacer y no lo duda nadie.

El rendimiento de Uruguay genera interés de afuera y complica retenerlos a todos.

Con absoluta propiedad y sin ningún tipo de duda. Si de los 31 del plantel, se quieren ir 20 a jugar afuera, firman en 48 horas. Obviamente algunos firmarán con equipo de primer nivel, otros con un equipo de MLR con ambición de clasificar a semifinales, otros con equipos de menos presupuesto. Alguno con Federale 1, o Prod2 ambiciosos. Hoy en el mundo faltan jugadores de rugby. Y un jugador de rugby que venga de un Mundial. que le hayan ganado a Fiji, que le haya hecho partido hasta faltando 7 minutos a Gales, y que encima están preparados, que saben ingles, que son educados, que te asegurás que te los llevás en estado óptimo, es imposible de pensar que no tengan ofertas. Muchos ya las tienen. Lo más importante es cómo reaccionamos a esto como equipo, y no de forma individual.

¿Crees que algunos pueden llegar al top14?

Con el mundial que hicieron Germán Kessler, Freitas, Arata, no tengo duda que les pueden llegar ofertas de Top14. Son los más difíciles de retener. El que reciba esa oferta seguramente se vaya. No le podemos asegurar es nivel de competencia ni el nivel de ingreso.

¿La Nations Cup sigue siendo un objetivo para Uruguay?

La Nations va a estar. Es un año bisagra, el objetivo tiene que ser tener mejor competencia. Capaz ya no será nuestro principal torneo pero va a estar, nos sirve. Si después sirve jugar con Uruguay XV es otro tema, o si está fuera de ventana y lo usamos con jugadores más locales. No hay que desaprovechar ninguna competencia.

Para lo que viene necesitamos dos cosas. Una es una muy buena competencia de nivel local y seguir teniendo muy buena competencia de alto rendimiento. Tener claro que una cosa es una cosa y otra es otra. Habrá jugadores que jugarán en el nivel local y tendrán el objetivo de llegar al alto rendimiento. Necesitamos una muy buena competencia local, atractiva, lo más nacional posible para poder detectar jugadores de todo el país y que no tengan que irse a otros clubes de la capital para ser vistos, y dentro de niveles aceptable de competencia. No sirve que sean resultados 60-0. No sirve, por ejemplo, que Trébol juegue con Caranchos de Minas cuatro veces por año, porque ya sabemos cómo van a salir, y porque ninguno va a mejorar. Pero está bien que jueguen una vez. Es como si acá vienen los All Blacks y nos ofrecen jugar 5 partidos por año. Nos matan, no sirve. Podemos jugar una vez, nos puede dejar una cantidad de cosas, ver a cuánta distancia estamos.

La competencia debe ser lo más Nacional posible y que todos tengan el pathway. Y separar en niveles para que los equipos parejos sí se crucen 2-3 veces por año

Lo otro que tenemos que entender es que los jugadores no tienen que jugar las 2 competencias. Cada uno va a jugar en su nivel. Y no tenemos que verlo como que estamos desprestigiando la competencia de clubes. Jugarán los mejores jugadores de club, lo que pasa es que algunos ya no son jugadores de club, son jugadores profesionales.

El campeonato sudamericano, la Super Liga Sudamericana, necesita un buen nivel. Necesitamos a los mejores jugadores y agregarle jugadores de la Mitre 10 Cup, de la Currie Cup, los mejores m20. Por ejemplo, hay dos chicos de Portugal que se destacaron en el último Mundial y vendrán a jugar a nuestra liga, el wing y el 10. También un pilar M20 de Tonga. Chile, Paraguay están contratando jugadores interesantes. Y después los locales. Sin son 5 son 5, si son 20 son 20. ¿De donde saldrán? Del rugby de clubes.

El que tenga la ambición de entrar a la alta competencia tendrá la posibilidad. Queremos que en nuestra liga el chico tenga buena competencia, pueda ganar algo de dinero para poder dedicarse a esto mientras estudia. Pero que estudie, que vaya a facultad. El 100% de los jugadores de la liga tendrán la universidad paga, porque el rugby dura un par de años y queremos que cuando el chico termine su carrera tenga vida más fácil.

¿En estos días empieza a discutirse la asignación de plazas para las eliminatorias de 2023?

Eso en World Rugby está bastante claro. La eliminatoria de América va a ser unificada, la Américas Rugby Championship va a oficiar de eliminatoria para el mundial, y habrá un repechaje con 8 equipos en vez de con 4. Son cosas que se hablaron y no he escuchado ninguna voz en contra, o que lo ponga en duda. No está en el orden del dia resolverlas ahora, pero es algo que en principio se resolvió. Cuando se tome una decisión se va a seguir por ese camino.

¿El Mundial cambió algo la asignación de plazas?

No creo que haya cambiado nada. Si le preguntás a 100 personas los 12 equipos que iban a clasificar a 2023, la enorme mayoría te iba a nombrar a los mismos. La discusión va a ser más por los cupos que por el modelo. Pero por la ARC van a ser 2, seguro

¿El Mundial acercó o alejó la idea de un Mundial de 24 equipos?

Se avanzó muchísimo. Los resultados que se dieron entre el Tier1 y el Tier 2 son el mejor imaginario que cualquiera se puede haber hecho. No visualizo partidos que se pudieran haber dado más parejos. Quizás alguno de Samoa, pero sería un partido puntual. Se pronosticaron goleadas mayores, y que los All Blacks hicieran goleadas mayores a Namibia o Canadá. Hubo resultados mucho más cortos, Fiji acortó distancias con los Tier1, ni que hablar Uruguay. Por primera vez hay un Tier 2 en cuartos de final, que además pasó como primero, Rusia hizo mejores partidos que lo que se esperaba.

¿Qué discusiones se vienen en las próximas semanas?

Habrá diferentes focos: las conclusiones del mundial, que ya se se empiezan a charlar. El futuro del referato, que se habló mucho. El futuro de las competencia entre tier2 y tier1, cómo hacer achicar la brecha. Obviamente también temas políticos, hay más de una persona que quiere ocupar el cargo para hacer prevalecer sus proyectos, algunos más globales, otros más relacionados con el establishment del Seis Naciones. Las discusión de la Liga Mundial marcó filosofías, a qué están dispuestos uno y otros. Eso marcó la cancha para la cuestión política. Las filosofías después se mezclan en la política en la toma de decisiones de quien gobernará el barco. Muchas cosas se definen ahora porque las elecciones son mayos.

Por un lado se menciona a Pichot, por un lado el ceo del Seis naciones, John Jeffries.

Si, algo ha salido en la prensa europea. Más claro echale agua: una cosa es la filosofía del Seis Naciones, otra la de Agustín. Se vieron claramente reflejadas en la discusión de la liga de las naciones.

Antes del Mundial decías que te preocupaba que en Uruguay se pudiera aprovechar el Mundial para acercar más chicos al deporte. ¿Cómo lo ves ahora?

El mundial más importante no es el que se jugaba en Japón, sino en Uruguay. El que se juega en los clubes, colegios escuelas, el que jugamos cada rugbista para que ver cómo hacemos para que esto crezca. Como pasó con Los Pumas de bronce en 2007. Tenemos unos Teros que shockearon, entusiasmaron. Ahora el mundial importante lo están jugando la gente de desarrollo, de rugby amateur, de las escuelitas, para tener 40 chicos jugando en lugar de 20. Ese es el Mundial más importante y esperemos que sea exitoso.