Las quejas de una figura de Palmeiras por los precios de las entradas para la final contra Flamengo

Los precios de la final de la Copa Libertadores que dio a conocer este martes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para la final entre Palmeiras y Flamengo que se disputará el próximo 27 de noviembre en el Estadio Centenario, llevó a la queja de los hinchas de esos clubes brasileños, pero también se sumó algún futbolista.

"Demasiado cara la entrada, tiene que ser más barato", escribió Dudu, una de las figuras ofensivas del club paulista en donde es compañero del lateral uruguayo ex Peñarol y actual de la selección nacional, Joaquín Piquerez.

Los hinchas de este Palmeiras irán a la Tribuna Colombes y los de Flamengo, de Giorgian De Arrascaeta, a la Ámsterdam.

Ahí las entradas costarán US$ 200. La platea Olímpica estará a US$ 300, la Tribuna Olímpica a US$ 500 y la América a US$ 650.

Dudu fue uno de los partícipes de la gresca generalizada que se dio ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo cuando se enfrentaron ambos equipos por la Copa Libertadores de 2017.

Además, luego de haber estado a préstamo en Al-Duhail de Catar, regresó a Palmeiras luego de jugada la fase de grupos y fue uno de los jugadores fundamentales para alcanzar la segunda final consecutiva del vigente campeón del máximo torneo continental de clubes.

El futbolista convirtió un tanto en los cuartos de final cuando vencieron 3-0 a Sao Paulo y luego, ante Atlético Mineiro, tras haber igualado 0-0 en la ida e ir perdiendo 1-0 en la vuelta, anotó el empate.

Así fue como Palmeiras clasificó a esta nueva final de la Libertadores.