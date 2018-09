Las quejas del Cacique, la suspicacia de Fucile, la bronca de Tejera y el silencio de López

El Cacique Medina tiró la bronca. “me voy muy caliente. Hay un clima enrarecido. Todo el mundo se queja y hoy vimos un penal que no fue”, disparó el entrenador de Nacional hace dos semanas cuando su equipo perdía ante Defensor Sporting en el Franzini.

El técnico no ocultaba su bronca por la expulsión del juvenil Ocampo a los tres minutos de juego. Aducía que el violeta Mathías Suárez lo había agredido. “Acá parece que si no te quejás no vas a ningún lado. Nosotros tuvimos victorias con muchos arbitrajes malos y no nos quejamos. El penal a Erramuspe con Torque, la expulsión de Bergessio; nos cobraron dos penales en todo el año”, anunció el DT.

Dos días después, en Los Céspedes, el Cacique redobló la apuesta.

“Me cambió la perspectiva porque no pensaba en que Suárez había agredido a Ocampo y tenía que haber sido roja para Suárez, eso no lo había visto en el partido. Fuimos perjudicados en esa jugaba, Ocampo reacciona por el puntapié que le da Suárez a la altura de los genitales y eso me cambió”, dijo en conferencia de prensa.

Responde Defensor

En la semana, Nacional solicitó que el lateral de Defensor Sporting fuera sancionado debido a que considera que fue el que generó la reacción del delantero albo.

Ante esto, Referí consultó al presidente violeta, Daniel Jablonka, que respondió: “Defensor no va a opinar del tema, no me parece correcto, pero para ser suave, está bien que Nacional defienda a su jugador, pero no nos parece bien que acuse a un jugador de Defensor. Personalmente, si hubieran expulsado a un jugador de Defensor deberíamos defender al jugador de Defensor y no atacar y pedir que suspendan al otro jugador, pero no vamos a opinar ni entrar en polémicas”.

Salta Juan Tejera

A la semana siguiente el rival de Nacional fue Racing. El técnico Juan Tejera hizo referencia a las quejas de Medina. En el partido, jugado el sábado en el Parque Central, el árbitro Andrés Cunha fue centro de la polémica. El partido dejó dos errores claros. Uno el gol no concedido a Racing y el otro el penal cometido a Gonzalo Castro que no fue sancionado cuando iba a definir.

Al final del juego el técnico del club de Sayago estalló: “Cobraron un offside que no fue. Acabo de ver la jugada en el celular y bueno, eso es producto de la frase de la semana, y dicen que hay cosas raras, que está todo enrarecido y ahora soy yo el que dice que está todo enrarecido”, dijo Tejera, utilizando la frase de su colega, Alexander Medina, en el partido de Nacional del fin de semana pasado.

El DT agregó: “hablan de cosas que pasaron en otros partidos, no entiendo para qué salir a hablar para luego rescatar algo”.

La suspicacia de Fucile

Justamente fue Jorge Fucile el que hizo referencia a situaciones que se daban en otros partidos. Luego del triunfo de los tricolores contra Racing, el lateral expresó: “Uno más uno queda cero (en alusión a los penales no cobrados), fue para todos los lados igual. También hay penales que se cobran en otras canchas”, dijo apuntando a otros rivales. Cuando se le preguntó si hablaba por penales que favorecieron a Peñarol, respondió: “Y sí, lo digo por ese equipo (Peñarol)”.

Diego López no habla

Diego López, técnico de Peñarol, no entró en el juego mediático de las declaraciones y las quejas de algunos de sus colegas por los árbitrajes de las últimas dos fechas. El pasado fin de semana, el técnico de Nacional, Alexander Medina, se quejó diciendo que “están pasando cosas raras”.

López fue consultado por el tema pero cortó al periodista: “No, no, no hablo de eso. No hablo ni cuando ganamos ni cuando pierdo. No entro ahí. No quiero entrar en hablar de polémicas, yo hablo de fútbol. De la cancha pregunten lo que quieran, hemos perdido y no he hablado de los árbitros”.

La bronca de Acevedo

Defensor Sporting no pudo pasar del empate ante Progreso en el Paladino y el técnico violeta Eduardo Acevedo explotó. No ocultó su bronca por el estado del campo de juego y pidió a viva voz que todos los equipos fueran a jugar a esa cancha, en clara alusión a los equipos grandes.