Las razones por las que un test puede dar positivo a un mes de contraer el covid-19

A uno de los pacientes que atendió el infectólogo Jorge Facal –experto que asesora al Ministerio de Salud Pública (MSP)– le realizaron un test de diagnóstico el 2 de abril aunque no presentaba ningún síntoma. El análisis dio positivo. 16 día después, luego de haber cumplido con la cuarentena. Se volvió a realizar el hisopado, y el nuevo test, como si estuviera anclado en el tiempo, volvió a dar el mismo resultado: el paciente, según el examen, seguía siendo un caso de coronavirus.

Esa realidad la vivieron varios de los que ya figuran como recuperados en el reporte diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y explica otros números que se brindan en las actualizaciones diarias del gobierno. Por un lado, se da a conocer los números de los tests que han dado positivo (eran 636 hasta este viernes). Y por otro lado, está la cifra de los casos confirmados a la fecha (eran 563). La diferencia entre un número y otro es reflejo, en buena medida, de personas que se hicieron dos veces el test y que en su segundo diagnóstico volvieron a dar positivo.

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué estos pacientes se cuentan como recuperados si el tests le dice que siguen siendo casos positivos? La explicación de Facal gira sobre un mismo concepto: los tests realizados a destiempo, debido a su técnica, pueden brindar falsos diagnósticos y considera que es preferible basarse en los plazos temporales.

Leonardo Carreño

Y ese último criterio es el que sigue el MSP. Según un documento al que accedió El Observador, el gobierno registra como caso recuperado a “aquel infectado que después de 14 días de la fecha de inicio del primer síntoma se encuentra asintomático”. Si 14 días después del primer síntoma, el paciente aún continúa con síntomas, se cuentan tres días después de la fecha del último síntoma para considerarlo recuperado. Un segundo test no es necesario.

¿Pero por qué estos análisis dan positivos si el paciente ya se recuperó? Según explicó Facal, “lo más probable” es que la técnica lo que detecte en el segundo testeo, cuando el paciente en realidad ya se recuperó, sean “virus muertos”.

La técnica, que es muy similar a la que se utiliza para identificar la pertenencia de un resto cadavérico hallado en una fosa, no discierne entre partículas que están vivas y las que perdieron su vitalidad.

“La mayoría de las personas, pasados 15 días de la resolución de los síntomas, eliminan virus vitales y ya no contagiosos. La causa por la que el PCR (el método de diagnóstico) puede ser positivo es que eventualmente eso positivo que está identificando son secuencias genómicas del virus pero de un virus que ya no es vital”, sostuvo el experto. Por eso, según explicó, es que no está rutinariamente recomendado, en la población general, la realización de estudios de PCR de control para saber si se es positivo o negativo después de que se tuvo coronavirus.

Es por esta situación que Facal habla de que hay casos de “falsos positivos” y de “falsos negativos”. Los “falsos positivos” ya no presentan síntomas ni contagian a nadie pero el test les sigue indicando que se trata de un caso de covid-19. Los “falsos negativos”, en tanto, son aquellos casos donde una persona se hace el test “precozmente” (porque hay que esperar alrededor de siete días a partir del contagio para que el test detecte la presencia del virus) y el obtener un resultado negativo les genera una “falsa sensación de seguridad”.

Por esa razón el médico asesor del MSP entiende que es “preferible manejarse con plazos temporales” y “no tanto” con este tipo de tests que se realizan en Uruguay. Para tener certezas en cuanto a la transmisión del virus pero, también, por razones logísticas y económicas.

“En algunos países lo que aconsejan es que para darle el alta a las personas del punto de vista virológico, tiene que tener dos estudios de PCR negativos, separados con 24 horas de intervalo. Por lo tanto, estamos hablando que, además del test diagnóstico inicial, hay que hacer dos estudios más posteriormente, cuando epidemiológicamente ya se sabe que, aún en los casos más severos, durante quince días después de la resolución de los síntomas principales, los pacientes ya dejan de ser contagiosos”, sostuvo.