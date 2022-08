Las sorpresas que prepara Leonardo Ramos en Peñarol para ganarle a Danubio

El director técnico de Peñarol, Leonardo Ramos, prepara alguna sorpresa para enfrentar en la tarde de este domingo a Danubio desde la hora 18 en el Estadio Campeón del Siglo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura.

El entrenador carbonero no citó entre los jugadores para este partido al extremo Ignacio Laquintana.

Ramos priorizó el clásico del domingo 4 de setiembre en la fecha que viene, debido a que el futbolista tiene cuatro amarillas y de haber recibido una más si hubiera jugado ante Danubio, se habría perdido ese encuentro trascendente.

En ese contexto, vuelve al equipo el juvenil Nicolás Rossi, de tan buen desempeño hasta ahora en el campeonato.

Rossi no jugó el pasado fin de semana en Paysandú contra Deportivo Maldonado debido a que estaba en el plantel sub 20 que perdió la final de la Copa Intercontinental sub 20 ante Benfica en el Estadio Centenario el domingo 21 de agosto.

Además, la suspensión del arquero Kevin Dawson obliga a Ramos a colocar a Thiago Cardozo -como informó Referí-, relegando una vez más al brasileño Neto Volpi, quien será el suplente.

Asimismo, volverá al primer equipo el Vasquito Matías Aguirregaray, pensando en el clásico, por lo que Ramos sacará a Ezequiel Busquets del lateral derecho.

En lo que respecta a la ofensiva, Ramos aún no lo confirmó, pero existe la chance de que Ruben Bentancourt juegue arriba junto a Kevin Méndez e ingrese en lugar de Lucas Viatri.

El probable equipo aurinegro para este domingo será con Thiago Cardozo; Matías Aguirregaray, Yonatthan Rak, Hernán Menosse, Juan Manuel Ramos; Sebastián Cristóforo, Walter Gargano; Nicolás Rossi, Brian Lozano; Kevin Méndez y Ruben Bentancourt o Lucas Viatri.

Los aurinegros están obligados a ganarle a Danubio para no perder más pie en la tabla del Clausura ni en la Tabla Anual.