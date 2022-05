Las tres críticas de Lacalle Pou a Estados Unidos y Joe Biden

A menos de dos semanas de la Cumbre de las Américas, el presidente, Luis Lacalle Pou, criticó duramente a la administración de Joe Biden por su acercamiento a Venezuela, por no mirar a Uruguay y también por una visión errada de América Latina.

El presidente uruguayo cuestionó el acercamiento de Estados Unidos a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela al que Lacalle consideró un "dictador" que "no está dispuesto a convocar elecciones libres", en una entrevista con el programa Hard Talk de la BBC publicada este viernes.

"Hace unas semanas la administración (de Joe) Biden se acercó a Maduro por el tema del petróleo y no entendíamos esa movida que ha hecho Estados Unidos. Entonces, si realmente podemos sentarnos en una mesa y esperar que Maduro y su régimen estén preparados para llamar a elecciones libres con la oposición en los mismos términos que ellos, estaremos felices de sentarnos", declaró el mandatario uruguayo. Sin embargo, el mandatario dijo que no ve señales de que eso suceda.

Consultado sobre las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio con China, país al que no considera una democracia genuina, y el mensaje que estas dejan a Estados Unidos, Lacalle expresó que en el país norteamericano "no tienen una visión de América Latina, o creen que tienen una visión de América Latina", porque "piensan que desde la frontera en México hasta Tierra del Fuego tenemos todos los mismos problemas y las mismas necesidades".

Lacalle expresó que Estados Unidos "no está mirando al sur": "Pongo mis huevos donde puedo. Eso es lo que tengo que hacer con mi país, abrir mi país. Hoy el gobierno de Estados Unidos no está mirando al sur. Eso es un problema para nosotros. Nos encantaría ser equilibrados. Equilibrado con Europa, y ahora Reino Unido", indicó, esto último en referencia a su visita de esta semana al país europeo, al que consideró un "socio excelente".

Además, enfatizó que la administración de Biden "no ha mirado" a Uruguay en lo que refiere a la compra y venta de productos y servicios. "No estoy enamorado de los TLC. Queremos vender nuestros productos, nuestros servicios y nuestras creaciones intelectuales. Eso es lo que queremos. Y hasta ahora, esta administración de Biden no ha mirado a nuestro país".

Sin embargo, Lacalle siente que "la marea está cambiando" en este aspecto, y que la Cumbre puede ser un evento en el que ambos países expresen sus puntos de vista. Agregó que existen conversaciones entre funcionarios uruguayos y estadounidenses, y entiende que Uruguay está "tratando de ser mucho más abiertos de mente con ellos".