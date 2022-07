Las últimas veces de Suárez en Nacional: el Pistolero nunca cortó las raíces con el club

"Soy reconocido porque salí de acá, de Nacional", dijo Luis Suárez, al borde de las lágrimas, el 21 de junio de 2017.

Ese día Nacional inauguró una de las canchas de Los Céspedes y le puso su nombre. El futbolista, entonces en Barcelona, llegó al complejo tricolor con su esposa y dos hijos mayores.

"La sensación (de estar ahí) es de emoción, es de alegría, porque hacía mucho tiempo que no venía (...) Lo primero que quería es que mis hijos vieran de donde salí, donde fui creciendo como futbolista", expresó el Pistolero.

Diego Battiste

Año 2017: Luis Suárez y su familia en Los Céspedes

Suárez aconsejó ese día a los juveniles del club, muchos de los cuales se habían acercado alucinados de tener al ídolo tan cerca.

“A estos chiquilines que valoren tanto la posibilidad de jugar o de entrenar en una cancha de césped sintético, porque cuando jugábamos nosotros picaba para cualquier lado la pelota, valoren eso, disfruten, van a pasar por momentos muy difíciles con 13, 14, 18 o 24 años, con cualquier edad, pero nunca bajen los brazos”.

Y agregó, mientras lloraba de emoción: “El de tener gente que siempre los apoye, que no tengan un parón después de llegar a Primera y ser campeones, que ahí no se terminen los objetivos. Hay que seguir para llegar a estar en Europa, para triunfar, para poder ayudar a gente que lo necesita, el orgullo propio de cada uno de ustedes de no bajar los brazos. El fútbol tiene muchas revanchas y tienen que aprovechar cada una, lo digo porque he pasado por muchas y acá en Nacional”.

@Nacional

Año 2021: Suárez regresó al Gran Parque Central para jugar con la selección

Cuatro años más tarde, Suárez regresó a otra de las instalaciones del club: el Gran Parque Central.

El delantero volvió a jugar en la cancha de Nacional el 21 de octubre de 2021, 15 años después de su último partido ahí mismo, para jugar con la selección frente a Colombia por las Eliminatorias.

El Centenario estaba en obras y la AUF varió la localía de la selección entre el Campeón del Siglo y el Parque Central.

Un día antes del regreso, Suárez dijo a Referí: "Siento sensaciones emotivas porque hacía mucho tiempo que no venía, fue muy emotivo volver a la cancha donde uno inició todo, donde marcó el primer gol como profesional, donde salió campeón con Nacional, el cuadro del que uno es hincha, pero más emocionado estoy con volver a jugar ahí con la camiseta de la selección que es lo que hoy en día represento y lo que más importa. Hoy uno es jugador de la selección y piensa mucho en la selección y volver a jugar ahí es un plus de motivación", manifestó el número 9 celeste.

archivo

Año 2006: Suárez en Nacional, durante la final del Uruguayo contra Rocha FC en el Parque

Suárez marcó en el Gran Parque Central su primer gol como futbolista profesional el 10 de setiembre de 2005. Fue a los 82 minutos del partido que Nacional venció 5-0 a Paysandú FC por el Torneo Apertura.

Fueron esas las últimas dos veces que el delantero visitó públicamente instalaciones de Nacional, el club que ahora se ilusiona con su regresó.

Durante su carrera en Europa el jugador donó materiales en más de una ocasión para las formativas del club. Durante la pandemia de covid-19 también participó en una donación en conjunto con otros extricolores de canastas para los funcionarios que estaban en Seguro de Paro, y recientemente colaboró para la construcción de la nueva residencia de los juveniles.

Esto demuestra que el Pistolero nunca cortó las raíces con el club.