Las versiones de Peñarol sobre la lesión de Orlando Méndez que fue cambiado por el Penka Aguirre

Con la serie final de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2-0 abajo contra Biguá, Peñarol se vio obligado este miércoles a cambiar al mexicano Orlando Méndez que por un desgarro se perderá el resto de una llave pactada al mejor de siete partidos.

Méndez, quien llegó en marzo a Peñarol como recambio del estadounidense Vander Blue, jugó las dos primeras finales con un dolor en el hombro que lo tuvo lejos de su mejor rendimiento.

En la primera final, el sábado pasado, anotó cinco puntos en 31 minutos y el lunes, en la segunda, solo estuvo 17' en cancha con dos anotaciones.

Apenas terminó ese partido, entrevistado por VTV el entrenador Pablo López afirmó que el martes, Peñarol iba a realizar un Zoom con el médico del jugador para analizar los pasos a seguir para recuperar el hombro, pero descartó la posibilidad de pedir un recambio.

Leonardo Carreño

Pablo López, preocupado por un cambio inesperado

A partir de cuartos de final solo por casos de lesión que le impidan a un jugador entrenar 15 días un jugador puede ser objeto de recambio por otro siempre y cuando lo evalúe una junta médica que diagnostique la lesión.

Fue lo que hizo Aguada en la serie semifinal contra Peñarol para cambiar a Tyreek Duren.

Peñarol la solicitó para este miércoles en horas de la mañana y a Méndez se le constató un desgarro en el isquiotibial.

En el programa Puro Básquetbol, el preparador físico Tabaré Papariello expresó que el jugador terminó lesionado tras el segundo partido: "Un poco nos sorprendió el desgarro. Es un jugador veterano que acumuló muchos minutos en playoffs, en México no acostumbraba a jugar más de 18 o 20 minutos y acá, más allá de los minutos, lo cargamos con un rol de protagonismo para que generara a nivel de ataque. El dolor del hombro era lo que más nos tenía preocupados, pero cuando terminó el partido me dijo que tenía una molestia en el isquiotibial, pero el dolor del hombro era tan grande que era lo que lo tenía preocupado. Incluso intentaba seguir jugando con esa molestia en el posterior que es un músculo que se puede compensar con otro músculo de la cadena posterior, entonces en el momento de juego, en caliente, él no lo sintió con la adrenalina y la testosterona arriba. Al otro día, cuando se enfrió, salió rengueando del hotel para hacerse la resonancia y lo primero que dijo, porque se conoce, fue que 'seguramente tenga un desgarro'".

Consultado por una versión informada en el medio citado de si en el último entrenamiento en el Antel Arena previo al primer partido, jugado el viernes de la semana pasada, pisó a un jugador sub 21 y eso le provocó una molestia que lo hizo correr distinto, Papariello dijo: "Seguro, es un jugador que se conoce muchísimo, pero que también tiene mucha valentía, mucho coraje para jugar. Muchas veces disimulaba sus dolores. Los días posteriores al juego que hacíamos los recovery me decía que se sentía bien y que iba a ayudar al equipo como sea. Él había tenido ese episodio y a veces una pequeña contractura puede generar que toda esa cadena muscular empiece a funcionar de manera equivocada y a la larga empieza a arrastrar un dolor que en el primer impulso explosivo del primer cuarto se le puede haber agravado. Y bueno, también el stress emocional de las finales y en el contexto de un volumen de minutos que arrastraba".

Sin embargo, el propio Orlando Méndez, dijo que sintió el dolor muscular a los cuatro minutos del segundo partido contra Biguá: "El dolor del hombro quitó el dolor de la pierna. A los cuatro minutos del segundo tiempo del segundo partido, en un sprint que hice en transición lo sentí, un jalón. Me tocó defender a (Donald) Sims en unas transiciones, y estaba muy doloroso, el hombro también estaba con dolor".

En el mismo medio, López declaró: "Tuvimos el tema del hombro que lo condicionó bastante y el otro día con el dolor del hombro no sintió la rotura fibrilar y siguió jugando, y tuvimos que recambiar".

Lo cierto es que independientemente de cuándo ocurrió la lesión, la misma fue constatada por una junta médica y Peñarol habilitado al recambio.

Nicolás "Penka" Aguirre se embarcó a la hora 5.00 y llegó en la mañana a Uruguay para ponerse a disposición de López en el entrenamiento matutino que se llevó a cabo en el Palacio Peñarol.

Aguirre tiene 34 años, es base y puede jugar de ayuda base. Nació en Santiago del Estero, jugó en Quilmes, Boca Juniors, La Unión de Formosa, Quimsa, Sionista, San Lorenzo y Regatas de Corrientes donde hace 20 días cerró su temporada jugando playoffs.

Salió cinco veces campeón de Liga con San Lorenzo y una con Quimsa. Ha integrado la selección argentina y fue el MVP de la Liga 2014-2015.