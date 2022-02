Latam logra desactivar a uno de los más duros opositores a su plan de reorganización

Latam Airlines consiguió, a pocas horas de una audiencia clave que se está llevando a cabo este viernes, un importante respaldo a su plan de reorganización financiera.

Según informó en un comunicado, la firma suscribió una modificación al acuerdo de apoyo a la reestructuración denominado Restructuring Support Agreement (RSA), de fecha 26 de noviembre de 2021, para sumar así el visto bueno del Grupo Ad Hoc de Bonistas.

Con esto, se incorpora en calidad de partes al grupo representado por White & Case LLP, lo que incluye a un grupo de los tenedores de bonos estadounidenses no garantizados emitidos por Latam Finance Ltd. con fecha de vencimiento en abril de 2024, por un capital de US$ 700 millones. También a otro grupo de tenedores de los bonos estadounidenses no garantizados emitidos por Latam Finance con fecha de vencimiento en marzo de 2026, por un capital de US$ 800 millones, detalló la empresa.

De esta forma, han acordado no solo dar su respaldo al plan de reorganización, sino que desistirán de su objeción al Disclosure Statement que está siendo discutido hoy en la Corte de James L. Garrity. El objetivo es que no se tome ninguna otra acción inconsistente con el Plan de Reorganización, e instruir a W&C para que retire su moción de contribución sustancial, presentada ante el Tribunal.

Fuentes conocedoras del proceso declararon a DF y DFSUD esto que ha ocurrido en las últimas horas es "muy bueno para Latam y una importante señal para el Tribunal".

Hasta antes de esta modificación, la compañía de bandera chilena contaba con el apoyo de acreedores que representan más del 70% de los créditos valistas de Latam, de tenedores de bonos que representan aproximadamente el 48% de los bonos a 2024 y 2026, y algunos accionistas que tienen más del 50% del capital de la firma. Ahora, el apoyo de los bonistas sube a 67%.

La cita de este viernes ante el Juez inició a las 12 hora de Chile y podría extenderse hasta las 19 horas. Sin embargo, con el acuerdo reciente, podría acelerarse la divulgación del Disclosure Statement.

Honorarios legales

En otro punto acordado en las últimas horas, Latam anunció que pagará algunos honorarios legales y profesionales del grupo Ad Hoc.

En una moción interpuesta ante la Corte, el grupo pidió que se autorice a los deudores "reembolsar de inmediato los honorarios y gastos razonables de los asesores por hacer una contribución sustancial a los casos del Capítulo 11 en la cantidad agregada" de unos US$ 4,6 millones.

Según cuenta la fuente consultada, esa solicitud contempla montos a enero, por lo que estima que "los honorarios pueden ser fácilmente el doble ahora".

En tanto, respecto de la búsqueda de nuevos financistas, tal y como anunció uno de los abogados de la compañía en la audiencia del jueves, el experto explica que, si bien la empresa ya había obtenido autorización judicial para un préstamo por US$ 2.450 millones, "una cosa es tenerlo financiado y otra cómo los distintos actores van ejerciendo las opciones para participar del financiamiento. Y ahí hay espacios para nuevos actores".

Diario Financiero-RIPE