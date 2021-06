Le explicó a su sobrina el gran drama argentino de la inflación usando caramelos: cómo hizo

Así como, en su momento, Hernán Casciari escribió un cuento sobre un hombre que quería poner un bar y otorgaba papelitos a sus inversores para poder explicarle a su hija sobre el colapso del sistema financiero. Etchegaray hizo algo similar con la inflación y por qué la impresión sin respaldo genera un aumento de precios.

Para esto le planteó a Sofía, su sobrina, una situación: ella es la única kiosquera de un país. En su negocio cuenta con 12 caramelos los cuales vende a $ 1 cada una ya que existen 12 monedas que respaldan ese dinero, el cual está repartido entre cuatro ciudadanos (interpretados por muñecos).

En la primera situación hipotética, cada caramelo se vende a ese precio, sin embargo, las cosas cambian. "Vamos a volver a hacer el ejemplo. Resulta que el gobierno dice: ‘Vamos a dar planes sociales a los que no tienen nada'. Entonces imprime dinero que no existe, de la nada porque no hay tanta producción que lo respalde", sitúa Etchegaray. A la vez, reparte más monedas entre los muñecos, aunque la cantidad de caramelos se mantiene.

Los caramelos vuelven a venderse a $ 1, pero se acaban más rápido. "No alcanza el producto", exclama la sobrina. "¿Y ahora cuánto valen los caramelos? ¿Se los vas a seguir cobrando $ 1 o valen más plata?", plantea el tío. Por lo que el precio se triplica. "Aumentas los precios porque hay gente que tiene bastante plata", reflexiona la niña. "Porque hay plata que no existe en la economía y que sobra", cierra Etchegaray.

"En este video decidí explicárselo a mi sobrina de 13 años y dejar que ella se de cuenta sola cómo funciona el mecanismo de precios dentro de una economía. Lo entendió Sofi y no lo entiende ni Paula Español, ni Axel Kicillof, ni Fernanda Vallejos", publicó en sus redes junto al video en cuestión.

En mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza del 3,3%, lo que marcó una desaceleración con respecto a los números de abril (4,1%). No obstante, en lo que va del año la inflación ya es del 21,5% y se acerca a la pauta inflacionaria del 29% planteada por el gobierno en el Presupuesto 2021.