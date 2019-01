Leandro tiene fractura de muñeca, lesiones en las rodillas y analizan si lo operan

El basquetbolista uruguayo Leandro García Morales sufrió fractura de muñeca y lesiones en una rodilla, que pueden determinar que en las próximas horas sea intervenido quirúrgicamente, tras el accidente sufrido el miércoles en Argentina, según reveló su abogado Ignacio Durán a Referí.

Durán, que habló con el jugador, reveló a Referí que “Leandro sufrió lesiones en la muñeca derecha y en la rodilla. Están esperando cuál es el grado para ver si deben hacer cirugía. Incluso están evaluando un posible traslado sanitario”.

En el accidente, la pareja de García Morales sufrió múltiples fracturas.

Durán reveló que desde el punto de vista judicial el accidente no traerá ningún tipo de consecuencias a Leandro pese al fallecimiento del conductor de la camioneta que lo embistió.

“Desde el punto de vista judicial no hay nada, quedó muy claro con las primeras pericias que la responsabilidad del siniestro fue del conductor chileno que en una maniobra imprudente quiso rebasar en una subida y cuando lo rebasa se da de frente contra la camioneta de Leandro, que no pudo hacer absolutamente nada para evitar el choque”.

Durán agregó: “Había llovido mucho en la zona y la camioneta se le vino arriba a Leandro que según relata él no puede creer como pudo hacer una maniobra así esta persona, quedó sorprendido y no pudo hacer nada por la velocidad a la que venía, incluso me dijo que no sabía si hasta la persona que lo chocó no se quiso suicidar”.

El abogado de García Morales reveló los pasos que brindó: “Hablé con el subcomisario a cargo y la fiscal de turno, y las primeras pericias y el informe de lo que se llama el gabinete de accidentología vial dieron cuenta que la maniobra imprudente había sido de la otra persona”.

Durán concluyó diciendo: “Leandro se le hizo espirometría y dio negativo, tenía todo al día, seguro, libreta. Fue una tragedia, que para él y su acompañante, por cómo se dio, la terminan sacando regalada”.

El representante del jugador, Claudio "Pata" Pereira, agradeció los mensajes y brindó tranquilidad diciendo que García Morales estaba fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Leandro se encuentra hospitalizado, ya recuperándose. Agradezco por esta via a todos los que han dado sus muestras de preocupación, apoyo y afecto. Un guerrero de este calibre solo puede volver mas fuerte que nunca!!! Gracias otra vez. 🙏🏼 🙏🏼 🙏🏼 — Claudio Pereira (@ProsportsUy) January 30, 2019

García Morales estaba jugando en Instituto Central Córdoba de Argentina con el que había rescindido su contrato y se aprestaba a volver a Montevideo cuando se produjo el accidente.