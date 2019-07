Liceo de tiempo completo de San Javier tiene la cocina y un baño de dos inutilizables

El liceo de San Javier, en el departamento de Río Negro, acaba de convertirse en un liceo de tiempo completo, sin embargo, tiene la cocina inutilizable y uno de los dos baños para alumnos también. Además tiene un salón sin puertas, baldosas sueltas a consecuencia del crecimiento de raíces que han levantado el piso, muebles rotos, pintura descascarada y suciedad, según lo muestran las imágenes que el edil del Partido Nacional, Washington Laco, publicó en su página de Facebook, el mismo día que hizo un planteo ante la Junta Departamental, denunciando el grave deterioro del centro.

Asimismo, denunció que cuarto año no cuenta con un profesor de matemáticas desde principios de este año. La publicación de Laco fue compartida 147 veces y generó que Secundaria informara que el 27 de junio –antes de la publicación de las fotos- aprobó la obra para el liceo. “Estamos en el proceso de inscripción en el BPS”, dijo a El Observador el consejero Javier Landoni. “Lo único que no nos pareció bien es que no nos avisara a nosotros antes de hacer la intervención en la Junta Departamental, pero actuó de buena fe”, afirmó el consejero.

Landoni dijo que esas zonas deterioradas no están en uso. “El liceo está muy bien en general. Lo único que está mal es ese lugar que aparece en las fotos, que claramente estaba abandonado por el liceo. Dijo que no era utilizado pero admitió que es un problema puesto que es un liceo de tiempo completo. “Ahora lo vamos a refeccionar y vamos a hacer una cocina”, dijo. La obra tendrá un costo de $ 1.500.000.

Agregó que el mobiliario que tienen está muy bien y que la directora sólo les pidió un armario para guardar alimentos. El jerarca envió a El Observador fotos del centro para demostrar que el edificio está en buenas condiciones.

Laco detalló que en total hay tres baños, dos de ellos muy deteriorados, con cisternas que no funcionan, palanganas que no tienen agua y canillas con pérdidas. El otro baño es el que utilizan los funcionarios y profesores, que a pesar de estar mejor que los del alumnado, el techo se llueve. “Un día de lluvia una profesora se dio un golpe fuerte por resbalarse en el baño”, contó.

En cuánto a la parte eléctrica dijo que no funciona el aire acondicionado, faltan llaves de luces y falla la iluminación.

Según el monitor educativo de Secundaria, publicado esta semana, en 2018 la matrícula del liceo fue de 132 alumnos de Ciclo Básico y 85 en Bachillerato.

El edil aseguró que los reclamos de padres, alumnos y exalumnos viene desde hace unos tres años. Laco visitó el liceo el día de la elección interna, el 30 de junio y tomó las fotos. “La directora le restó importancia, dijo que tenían algún problema como todo edificio y que ella había hecho gestiones con Secundaria pero estaban esperando respuesta hace tiempo”, afirmó.

El martes 9 Laco mandó una carta por intermedio del diputado Omar Lafluf (Alianza Nacional), dirigida al –ahora– exconsejero del Codicen, Robert Silva, que incluía fotografías del liceo y las firmas de los padres.

Con respecto a la falta de profesor de matemáticas en cuarto de liceo, Landoni dijo que una posible solución que manejan es el programa de aula en línea. “La matemática es un problema. Confío en que la semana que viene ya tengan instrumentada esta forma de aula en línea que nos ha dado resultado en aquellos lugares que no podemos cubrir con presencialidad”, explicó.

Laco contó que un profesor de Fray Bentos se ofreció a ir a San Javier a dar clases de matemáticas, pero está esperando que lo llamen y le asignen el grupo.

Como positivo, Landoni y Laco destacaron que la intendencia y el municipio están interviniendo en la parte exterior del liceo de San Javier, haciendo limpieza de basura, donde según dijo Laco, había ratas y ratones.