Lío en PSG: Mbappé pidió “comer bien” y Neymar apareció en un local de hamburguesas

París Saint-Germain pasa por momentos complicados dentro de la cancha, tras tres derrotas consecutivas, y fuera de ella, tras una nueva polémica del brasileño Neymar.

El equipo parisino sufrió un duro golpe el martes al perder de local ante Bayern Múnich por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

¿Qué hizo Neymar ahora?

El 10 de los parisinos apareció en una foto junto a un grupo de amigos en un local de la cadena de comida rápida McDonald’s.

Uno de sus amigos, los que son conocidos como los “tois”, publicó una foto en las redes sociales en la que se ve a Neymar.

"Llevándolo a hacer cosas normales", escribió el amigo de Ney.

AFP Neymar y Mbappé

Lo que había dicho Mbappé

La imagen causó polémica porque apareció luego de las declaraciones que había hecho Kylian Mbappé, una de las figuras de PSG, tras la derrota 1-0 ante Bayern Múnich el pasado martes en el Parque de los Príncipes por la Liga de Campeones

"Para la vuelta lo importante es que todos estemos bien, que comamos y durmamos bien”, lanzó Mbappé.

“Sabemos que cuando estamos todos podemos hacer un fútbol ofensivo y ellos así no están cómodos”, agregó.

Noche de poker

Además de la salida de Neymar a comer hamburguesas con sus amigos, se supo que después del partido de Champions se fue a jugar al póker al lujoso hotel parisino Hyatt Regency, donde participó de un evento organizado por PokerStars.

Neymar jugando al poker

El brasileño aseguró el lunes que se encontraba "muy bien física y mentalmente" antes de enfrentarse a Bayern Múnich en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Me siento muy bien, física y mentalmente. Algunos partidos no fueron bien, también hubo partidos en los que lo dimos todo. Llevo quince años de profesional y sabes que las críticas pueden llegar. Las críticas son legítimas. Cada uno tiene su punto de vista y piensa diferente en el fútbol", dijo.

"Sé lo qué puedo dar al equipo. Tengo mucha confianza en mí mismo, sé de mis capacidades y cualidades. Lo digo con humildad. Me gusta jugar este tipo de partidos, contra los grandes equipos, son los momentos que esperan los jugadores", añadió el brasileño.

Neymar admitió que, tras la derrota en Mónaco el pasado sábado (3-1), tuvo una discusión en el vestuario con el consejero de fútbol del club Luis Campos, pero quitó importancia a lo sucedido.

"Hubo una pequeña discusión. No estábamos de acuerdo. Son cosas que pasan en el día a día. Incluso con mi novia a veces no estamos de acuerdo y seguimos juntos. El fútbol no es más que el amor y la amistas, pero siempre con respeto. Las discusiones forman parte del fútbol, sobre todo para mejorar".

"Es cierto que el rendimiento en los últimos partidos no ha sido bueno y que el PSG está acostumbrado a ganar. es mi sexta temporada acá y desde la primera salen este tipo de rumores en los momentos clave. No es posible que todo lo que llega a nuestro vestuario salga en la prensa. Hay cosas que pueden quedarse entre nosotros. Algunas informaciones son verdad y otras son falsas", añadió.

Con base en AFP