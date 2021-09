Llamadas con público y en el Parque Rodó: la propuesta de la Intendencia que divide a las comparsas

La Intendencia de Montevideo planteó a las asociaciones carnavaleras un plan para realizar el Desfile de Llamadas 2022 en un escenario diferente al habitual y con medidas sanitarias para desarrollar la vuelta del evento candombero que en 2021 estuvo suspendido a causa de la emergencia sanitaria.

El planteo del gobierno departamental, según supo El Observador en base a fuentes de la Intendencia, propone realizar el Desfile en la zona de las canteras del Parque Rodó, a través de la avenida Juan Cachón, que nace en la Rambla Wilson y termina en la puerta del Teatro de Verano. Ese es el recorrido propuesto, que es de una menor longitud que el camino habitual por las calles Isla de Flores y Carlos Gardel.

También se propone que el desfile tenga público, pero que el evento sea con aforo limitado. A su vez, se maneja no pedir certificado de vacunación a los asistentes. Ya que aún faltan cinco meses para el evento, el protocolo sanitario definitivo se elaborará más cerca de la fecha, dependiendo de la evolución de la emergencia sanitaria.

Esta propuesta fue presentada a representantes de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu), que fue quien planteó en primera instancia este cambio de escenario, y a la Asociación Uruguaya de Candombes (Audeca), los dos grupos que nuclean a los responsables de las comparsas que desfilan cada año en este evento.

Audeca publicó un comunicado en el que especifica que participarán del evento "los conjuntos ya clasificados y quienes manifestaron su voluntad a la Intendencia de participar de las llamadas de Admisión 2020", a la vez que aclara que no se realizarán llamadas de Admisión para este año.

El comunicado también plantea que las Llamadas serán en tres días, y que se hará una "prueba acústica y viabilidad de la realización del evento en la zona propuesta".

Desde Daecpu señalaron que si bien no realizarán declaraciones hasta que reciban en la directiva el planteo (ya que solo fue hecho a los delegados de las comparsas que lo integran), sí señalaron que en caso de concretarse la propuesta, la locación favorece la ubicación de gradas y el control del público, pero también tiene sus defectos, sobre todo a nivel acústico, y climático: una jornada ventosa puede hacer difícil el desplazamiento de banderas y estandartes, así como complicar el uso de los vestuarios más complejos.

Aníbal Pintos, presidente de Audeca, explicó que este miércoles recibieron la propuesta de parte de la Intendencia, y que será evaluada la próxima semana en una asamblea. Pintos manifestó que hay opiniones divididas entre las comparsas que integran la Asociación, con algunos a favor, y otros que se oponen a la salida de Isla de Flores, por más que se plantee como una medida temporal.

"Isla de Flores es la vida de los candomberos, si sacás el desfile de ahí le sacás la esencia", dijo Pintos a El Observador. "Las comparsas se preparan todo el año para ese día, y lo preparan para un lugar específico, que es esa calle. Es como que estés haciendo una obra de teatro y te digan que no podés hacerla en una sala, que tenés que ir a una cancha de bochas".

Para el presidente de la asociación de comparsas, que nuclea a las que no participan del concurso oficial, la propuesta "tiene que tener en cuenta a los protagonistas" y señaló que "en ese lugar que se propone no están dadas hoy por hoy las condiciones para hacer el desfile". El cambio de locación, por su significado tradicional, es visto con recelo, aunque también se reconoce que es necesario desfilar para algunos grupos, que luego de la suspensión del evento en 2021 pueden tener complicada su continuidad si las Llamadas no se realizan por segundo año consecutivo.

Según supo El Observador, el protocolo establece el cambio de locación como una forma de facilitar el control para evitar aglomeraciones, y la Intendencia aseguró que el desplazamiento al Parque Rodó será solo por este año, a causa de la emergencia sanitaria, y se maneja también utilizar esa zona de la ciudad para los desfiles de Carnaval y de escolas de samba.

Este cambio ya tiene un antecedente no concretado, ya que en 2020, durante la administración de Christian Di Candia como intendente, se había manejado llevar el Desfile Inaugural del Carnaval a esa misma locación ante el inicio de las obras de refacción de la avenida 18 de Julio, que finalmente no se realizaron.