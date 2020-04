Llegaron US$ 400 millones del BID para Uruguay por línea de crédito contingente

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) giró este miércoles al gobierno uruguayo una partida de US$ 400 millones bajo su línea de créditos contingentes, informaron fuentes del organismo El Observador. Esos fondos forman parte del anuncio de préstamos por US$ 1.500 millones que anunció la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, para hacer frente al shock económico que está provocando al pandemia del coronavirus.

Ese dinero involucra “alguna línea especial” creada por el coronavirus y préstamos “más habituales” para financiar el presupuesto del gobierno, había explicado Arbeleche en entrevista con Búsqueda. Esto porque el gobierno tiene hoy restringida su ventana para emitir deuda en los mercados interancionales para financiar su déficit (a febrero del 5% del PIB) y amortizar el pago de capital e intereses de la deuda púbica. Es por eso que buena parte de esos US$ 1.500 millones se destinarán a ese fin.

Por otro lado, las fuentes del BID indicaron que se mantiene un "contacto permanente" con autoridades del equipo económico para concretar un apoyo adicional al ya confirmado para hacer frente al shock del covid-19 de manera "rápida" y lo "más eficiente posible". Arbeleche declaró que se estaba trabajando con los organismos multilaterales para ampliar en US$ 1.000 millones la línea de crédito disponible. La opción de acudir al FMI no está en los planes más inmediatos del Ejecutivo.

Para la ministra de Economía “la obsesión” es mantener la liquidez de la economía para que no se corte la cadena de pagos y en ese sentido aseguró que el gobierno “no va a escatimar recursos” para cumplir con ese objetivo. El BID había aprobado ya una línea de US$ 50 millones para el BROU, que podría extenderse por otros US$ 75 millones.