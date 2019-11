Llegó el ajuste en los precios para el ganado gordo

Esta semana se consolidó un ajuste de precios para el ganado gordo. La faena de ganados de corral con destino a Cuota 481 y un aumento en la oferta de ganados de campo dio margen a las industrias para bajar los valores.

Algunas plantas proponen US$ 4,20 por kilo en cuarta balanza para el novillo especial y otras no están pasando precios, en un período del año en el que habitualmente aumenta la oferta y muchos productores apuran la colocación para cubrir obligaciones financieras y ajustar cargas en los campos en las puertas del verano.

La falta de lluvias en algunas zonas del país, a su vez, ha generado una presión adicional de venta.

Al cierre de la semana las vacas cotizan en el eje de los US$ 4 y las vaquillonas entre US$ 4,10 y US$ 4,15. Las entradas a planta rondan las dos semanas.

Parte del mercado no convalida este ajuste de precios y hay productores que prefieren esperar. Para comienzos del año próximo, cuando posiblemente se retorne a un escenario de menor oferta, podría registrarse un repunte de precios, estimó el consignatario Gustavo Basso, de Gustavo Basso Negocios Rurales, entrevistado en Tiempo de Cambio de radio Rural.

Impulsada principalmente por la Cuota 481, la faena semanal de vacunos subió por quinta semana consecutiva. Totalizó 46.904 animales, 6% más que los 44.405 de la semana previa. En la comparación interanual la operativa se retrajo 13%, con una faena de 53.718 cabezas.

El volumen de novillos y vaquillonas subió por tercera semana consecutiva, mientras que la faena de vacas bajó.

El mercado de reposición sigue firme, con valores destacados en la primera jornada de Pantalla Uruguay.

Los terneros promediaron US$ 2,55, sin cambios respecto al remate anterior. En los negocios de campo hay mayor cautela, con las miradas puestas en cómo evolucionan los pronósticos de lluvias.

Se mantiene la firmeza para los ovinos

En el mercado ovino los precios llevan 16 semanas de subas consecutivas, impulsados por una demanda china de carne que alcanza niveles históricos.

Las entradas a planta están más largas y existe una mayor dificultad para concretar los negocios, pero aún así el mercado sigue firme y los valores se mantienen sostenidos.

Los negocios por el cordero liviano se concretan en el eje de US$ 4,05. En la grilla de la Asociación Consignatarios de Ganado el cordero pesado subió un centavo a US$ 4,10 y el cordero mamón se ubicó en US$ 4,09. Los borregos subieron dos centavos a US$ 4,09, los capones dos centavos a US$ 4,02 y las ovejas subieron dos centavos a US$ 4,02.

El cordero mamón es la estrella del mercado, con ágil colocación, no tanto así para las categorías adultas.

Hay plantas dedicadas 100% a vacunos y eso ha enlentecido la colocación.

La faena de ovinos bajó respecto a la semana anterior, con 28.963 lanares, por debajo de los 31.137 de la semana previa y 7.400 menos que en igual semana del año pasado. Los corderos tuvieron una participación del 61% sobre el total faenado, como es característico en este momento del año.

Precio de exportación de la carne vacuna se acerca a US$ 4.500

La tonelada de carne vacuna exportada se mantuvo arriba de los US$ 4.000 por quinta semana consecutiva y logró su segundo mejor valor del año. Promedió US$ 4.456 por tonelada peso canal en la semana cerrada el 23 de noviembre, 3% arriba de los US$ 4.343 de la semana anterior, según los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes.

En el acumulado del año el valor promedio por tonelada exportada se ubica en US$ 3.821, es decir un 8,2% arriba de los US$ 3.532 promedio en igual período de 2018. Con un volumen exportado levemente inferior (414.291 toneladas este año frente a 416.713 en 2018).

En carne ovina el escenario también es de firmeza. El precio de exportación subió 5% respecto a la semana anterior, a US$ 4.850 la tonelada.

En lo que va de 2019 el precio promedio se ubica en US$ 4.542, apenas 0,4% menos de los US$ 4.559 que alcanzaba en mismo período del año pasado.