Llegó Stuani: “Tenemos una gran ilusión de ir a pelear la Copa”

Cristhian Stuani arribó a Montevideo para sumarse al plantel de Uruguay que se prepara para la Copa América y expresó: “Tenemos una gran ilusión de ir a pelear la Copa”.

“Somos un país que históricamente hemos ganado muchas veces la Copa América y hay que seguir aumentando ese registro”, comentó el delantero en su arriba al aeropuerto en diálogo con los medios.

Stuani agregó: “La verdad que tenemos una selección en la que podemos disfrutar de grandes delanteros. Siempre intento dar lo mejor de mí, ayudar en lo que pueda estando ellos (Cavani y Suárez) o como alguna vez que no estuvieron. Pero lo importante es estar siempre a pie del cañón”.

El futbolista de Girona dijo sobre el grupo que le tocó en suerte a Uruguay, donde tendrá como rivales a Japón, Ecuador y Chile: “Son rivales con mucha entidad, seguro que va a ser muy difícil, el primer partido es el más importante, es que te da más aire si conseguís ganar”.

Luego agregó: “El Maestro va a tener tiempo para intentar seguir mejorando, tenemos la suerte de tener jugadores jóvenes con mucha proyección rodeados de gente con experiencia. Que la Copa se juegue en Brasil es un motivo extra”.

Stuani terminó hablando de su futuro en Girona: “No hemos tenido una buena campaña a nivel de equipo porque hemos bajado de categoría y es una desilusión. A nivel individual este año he podido hacer muchísimos goles y eso llama la atención y hay clubes que se interesan. Todavía no me senté a hablar con el club, no sé qué idea tienen, pero ahora solo pienso en la selección”.