Llovió, la oferta de ganado se redujo y el precio dejó de caer y hasta rebotó

Las lluvias generalizadas, que mejoran las perspectivas forrajeras en zonas ganaderas, cambiaron la tónica del mercado esta semana y tuvieron su impacto sobre los precios, que atravesaron un severo proceso de ajuste.

La oferta de ganado de pasto de razas de carne se redujo significativamente. “Los precios que los frigoríficos estaban proponiendo los productores no los convalidan, y ya están consiguiendo mejores valores”, afirmó el consignatario Joaquín González, de Florida.

Los novillos subieron hasta 20 centavos afirmó, con negocios en estos días de US$ 3,40 y hasta US$ 3,50 por kilo a la carne en el caso de novillos especiales de punta.

Por vacas gordas la referencia está en el entorno de US$ 3,20 el kilo por animales de punta, aunque hay una gran disparidad entre plantas por una misma categoría. Las industrias más chicas que no trabajan con novillos de corral –en plena zafra de faena para la cuota 481 de enero– están abocados más a las vacas y con entradas que se han acortado a menos de una semana en algunos casos.

Las referencias para vaquillonas, demandadas para el abasto, varían según la industria entre US$ 3,18 y US$ 3,22 el kilo.

Las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) para la semana pasada fue US$ 3,30 el promedio por novillos, US$ 3,39 el novillo especial de exportación, US$ 3,09 la vaca y US$ 3,17 las vaquillonas, experimentando una baja menor en los valores a los de semanas anteriores.

Si se generalizan los valores comentados por operadores, los promedios del próximo lunes podrían mostrar flechas para arriba por primera vez en 10 semanas, luego de que los ganados perdieran entre 30% y 35% de su valor.

La demanda de ganados de la industria no es muy fluida, pero empieza a superar ligeramente a la oferta disponible. Los precios parecen empezar a dejar de caer en busca de una estabilización.

El consignatario Alejandro Zugarramurdi apuntó que las lluvias bastante generalizadas le cambian la situación al productor, que no estaba vendiendo conforme.

La faena vacuna superó las 50 mil cabezas por primera vez desde principios de junio. El crecimiento es atribuible al incremento de novillos entrados a planta, por la mayor incidencia de los ganados de corral. Los novillos saltaron de 21.341 a 25.654 en una semana, con un aumento de 20%.

La cifra

50.387 cabezas de ganado vacuno fueron faenadas en la última semana, la primera por encima de 50.000 en cinco meses.

Juan Samuelle

Terminación de vacunos en corrales.

La faena de octubre cierra con más de 185 mil cabezas. Es el cuarto mes consecutivo al alza, desde un piso de 149.300 animales en julio, que subió a 162.364 en agosto y 180.875 en setiembre. La cifra de octubre es 19% inferior a la de octubre de 2021.

En el acumulado anual el número de cabezas faenadas está 6,2% por debajo de 2021.

En la reposición, las últimas referencias son las del remate de Pantalla Uruguay de la semana pasada, donde los terneros promediaron US$ 2,20 y las terneras US$ 2,09 el kilo. Esta última fue la categoría más firme y demandada.

La expectativa por el reinicio de exportación en pie de hembras, una tendencia que se afirmó en 2021, estuvo presente en la subasta.

Frenada por los precios de la hacienda este año la exportación en pie alcanzó un piso de actividad con 62 mil cabezas embarcadas hasta setiembre y US$ 59 millones en ingresos, las cifras más bajas desde 2013.

El año pasado a la misma fecha eran 181.847 las cabezas exportadas en pie, según las cifras del INAC. El 2021 se cerró con 261 mil cabezas, el doble que en 2020.

Caída en ovinos

Los valores de los ovinos profundizaron su caída con un ajuste de hasta 10% en una misma semana. Los corderos pesados en el eje de US$ 3,20 el kilo carcasa y las ovejas sobre US$ 2,70.

La faena de lanares cayó 15% respecto a la semana anterior, de 38.230 cabezas a 32.262 en la semana del 23 al 29 de octubre, con 73% de corderos. Fue complicada la entrada de carcasas pesadas, lo que pudo haber contraído la actividad.

Octubre cierra con 150 mil cabezas, 17% más que el mismo mes de 2021. En lo que va del año la baja de la faena ovina es de 4%, unos 40 mil animales menos.