Lluvias dieron alivio a la soja mientras Chicago recupera algo de lo perdido

Las lluvias de la semana pasada y las esperadas para los próximos siete días son lo que más mueven las expectativas de los productores, más allá de una ligera recuperación de los futuros en el mercado de Chicago. Hay muchos interrogantes en los mercados externos –básicamente por el efecto del coronavirus en China–, con una producción sudamericana que se consolida por encima de la del año pasado. A nivel local, la duda actual es si se moverá algo el mercado con las lluvias pronosticadas.

En Chicago el avance de la soja ha sido muy gradual. La posición julio de la oleaginosa cerró enero testeando los US$ 330 por tonelada y este jueves cerraba en torno a US$ 337 por tonelada.

El mercado sigue esperando por ver si efectivamente el desarrollo del coronavirus en China ha llegado a su pico y cuánto llevará a una normalización de la actividad interna y la logística.

A su vez, continúan las dudas sobre si China aumentará en algún momento sus compras de soja estadounidense. El martes 11 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) elevó su proyección sobre las exportaciones de soja estadounidense recortando más de lo esperado la estimación sobre stocks finales.

En el reporte subió de 85 millones a 88 millones de toneladas su pronóstico sobre las importaciones chinas en 2019/2020 (setiembre-agosto), lo que está alineado con las proyecciones de Beijing. En tanto, ajustó de 123 millones a 125 millones de toneladas su proyección sobre la cosecha brasileña que tocará un nuevo récord.

Por ahora se nota que los chinos han optado por asegurar ventas de soja brasileña, que tiene valores más competitivos que la estadounidense, ayudado eso por un dólar que logró nuevos niveles récord esta semana.

En lo local las referencias base acopio ayer jueves podrían ubicase en torno a US$ 212/t con valores a puerto sobre US$ 321-US$ 322 por tonelada aunque sin actividad. Estimaciones privadas apuntan a que no habría más de 100.000 toneladas con precio.

A nivel productivo las lluvias del viernes 7 y sábado 8 superaron lo esperado en amplias zonas del litoral y del centro del país, aunque sigue habiendo regiones más al suroeste y sur que ya tienen el rendimiento comprometido, por casi no recibir lluvias. En general, los exportadores mantienen una proyección de cosecha entre 2,6 millones y 2,7 millones de toneladas contra 3,25 millones de toneladas de la campaña anterior, que casi estuvo regada.