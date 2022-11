Lo que le dijo el Maestro Tabárez a Scaloni que lo marcó en su carrera como técnico de Argentina

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó este sábado una entrevista al diario Olé en la cual habla de muchos temas.

Uno de los tópicos en los que fue consultado fue acerca de un tema recurrente respecto a si es un técnico sin experiencia.

Scaloni contestó la pregunta que le hicieron con una frase que recordó que le dijo el Maestro Óscar Tabárez cuando aún dirigía a Uruguay.

"Yo tengo una anécdota que con el Maestro Tabárez en un Argentina-Uruguay en Israel. Lo fui a saludar y me dijo: 'A usted cuando le digan que no tiene experiencia, conteste que tuvo vivencias a lo largo de 25 años de carrera'", indicó el DT argentino.

Y añadió luego: "Me gustó escucharlo de él, de un entrenador con tantos años y jerarquía. Haber sido jugador no te da pie como para poder dirigir, pero sí te da tranquilidad para manejar algunas situaciones, más allá de lo van pasando los años y vas mejorando, como les pasa a todos. Pero sabíamos bien a lo que apuntábamos en la selección y en ese momento estábamos más allá de los resultados, lo cual fue un acierto, porque se pensó más en la evolución del equipo y en ir sumando gente, y no tanto en ganar. Tuvimos el respaldo de la AFA, de su presidente, y luego se unió la gente. Sabíamos que podía ir bien y que podíamos marcar un camino a seguir".