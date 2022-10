Lo que le dijo Luis Suárez al diario Marca sobre cambiarse en el vestuario de Liverpool en Belvedere

El delantero de Nacional y máximo goleador de la selección uruguaya, Luis Suárez, brindó una entrevista al prestigioso diario deportivo Marca en Austria -aprovechando que se encontraba en esa ciudad con la celeste- que se publicó este sábado.

Como informó Referí el viernes en lo que fue el adelanto de la tapa, el salteño sigue siendo un gran llamador en Europa.

Este sábado, Referí también reprodujo algunas de las declaraciones del uruguayo, quien ponderó el nivel de Valverde -comparándolo con su excompañero y amigo Steven Gerrard con el que compartió equipo en Liverpool de Inglaterra- y también habló de su salida de Barcelona y de su relación con el entrenador de entonces, Ronald Koeman.

No obstante, también trascendieron otras declaraciones del salteño.

Es que también fue consultado acerca de lo que fue el episodio de tener que visitar el Estadio Belvedere cuando enfrentó con Nacional a Liverpool, y debió cambiarse en el vestuario visitante.

Sebastián Amaya

El vestuario de la polémica en el que Suárez se cambió en Belvedere

En ese entonces, Referí también informó ampliamente lo ocurrido esa tarde.

El periodista de Marca, consultó a Suárez al respecto.

"Impactaron aquí esas imágenes de usted entrando en el vestuario del Liverpool (de Montevideo). Un camerino con precarias condiciones. ¿Qué le llegó?", preguntó el reportero.

La respuesta de Luis Suárez fue clarita.

"Impacta porque, tras estar en la élite, se ve raro entrar en un vestuario así. Pero yo nací ahí, en Uruguay, y lo hago feliz y orgulloso de haber salido de esa cantera. No tengo problemas, personalmente, en cambiarme y jugar ahí. Pero sí es cierto que para la imagen de La Liga uruguaya no es bueno. Si queremos traer de Europa jugadores top, un Falcao o un Diego Costa, por decir alguno, no podemos dar esa imagen como país y Liga. Si le muestras ese vestuario, obviamente te van a decir que no vienen. Lo mío es distinto. Soy uruguayo y lo hago feliz de la vida. Pero hay que mejorar la infraestructura si queremos crecer", respondió el salteño.