Luis Suárez habló sobre su futuro, destacó a Valverde y le mandó un mensaje a Koeman

El delantero de Nacional Luis Suárez brindó una entrevista al diario deportivo Marca en la que se refirió a su presente y futuro deportivo, al exDT de Barcelona Ronald Koeman y a algunos compañeros suyos de la selección uruguaya.

Uno de los que se llevó elogios fue Federico Valverde, el mediocampista de Real Madrid.

"Yo, sinceramente, y ahí están las hemerotecas, ya en 2017, cuando debutó Fede en la Selección, ya dije que me hacía acordar a Steven Gerrard, que fue compañero mío en el Liverpool", señaló.

Suárez dijo que tiene condiciones "parecidas" a quien fuera el capitán de Liverpool cuando el salteño jugó en el equipo inglés, entre 2011 y 2014.

"Un box to box, con pegada, cambio de ritmo, mucha llegada... No quiero comparar, pero las características son parecidas. A Fede lo vi venir y ha pegado un progreso bárbaro, rodeado de grandes estrellas. Le hizo muy bien", destacó.

Y volvió a explicar por qué volvió a Nacional. "Decidimos volver al equipo que me vio salir, al cual le tengo mucho agradecimiento. Era una decisión difícil y complicada, porque tengo un mundial cerca, pero me fui con la convicción y la certeza de que estaba dando el paso correcto, porque el ritmo de preparación lo tenía que poner yo. Ser competitivo en cualquier Liga no es fácil".

El futbolista tricolor fue consultado sobre Ronald Koeman, el entrenador que no lo tuvo en cuenta en Barcelona en 2020. Consultado a si lo saludaría, Suárez contestó: "El tiempo pasa, y sí, por educación y respeto, le saludaría. Si me cruzara con él, yo espero que Ronald tuviera la grandeza, que tuvo como jugador en el club, de decirme la verdad a la cara de por qué me fui, y que no me fui por motivos futbolísticos o técnicos".

¿Suárez volvería a Europa?

El periodista le preguntó si se vería la próxima temporada en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos junto a Lionel Messi y el salteño dijo que "aún no se sabe". De todas formas, aclaró: Es una de las opciones que veo muy cercana, pero ahora no pienso en eso. Pienso y disfruto en Nacional".

Lo que sí descartó es la posibilidad de retornar al fútbol europea y previo a la decisión de jugar en Nacional había recibido muchas ofertas del viejo continente.

"Me salieron muchas opciones, muchísimas, antes de venir a Nacional, pero el sentido de venir a mi país era también ése: Groningen, Ajax, Liverpool, Barça, Atlético... ¡Qué mejor carrera que ésa en Europa! Por eso, no podría terminar, tras el Atlético, en otro equipo inferior. Fue perfecta esa trayectoria. Hubiera bajado el nivel y así acabé en el máximo nivel: el Atlético. De ahí que tenía sentido venir a Uruguay, no por ser una Liga menor, sino por cerrar un círculo", aclaró.

El salteño se mostró "orgulloso" de su carrera en el viejo continente. Y puntuó su rendimiento en Barcelona con "un 12". "Por las expectativas con las que llegué, que no eran tantas al estar Leo [Messi] y Neymar. Se decía que tres gallos en un gallinero no podrían convivir y demostramos que pudimos rendir, con el rol de cada uno, pero llevando a ese Barça al ser el mejor de la historia esos años", indicó.

En Atlético de Madrid se puso "un 10" por "estar dos años, ganar una Liga y ser el máximo goleador del equipo".