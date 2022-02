Los 10 mandamientos que dejó Diego Alonso tras la goleada ante Venezuela

El triunfo del martes de Uruguay ante Venezuela en el Estadio Centenario por 4-1, que alcanzó en algunos pasajes niveles de perfección en su funcionamiento y que ofreció la mejora actuación de Uruguay en mucho tiempo, por disposición anímica, rendimiento y efectividad, se resume en los 10 mandamientos del nuevo entrenador.

Diego Alonso dejó claro algunos conceptos que fueron determinantes, además de la preparación del partido, la disposición táctica, la elección de los jugadores y las respuestas anímicas.

1) Estar en cada detalle. El acierto de sustituir a los cinco futbolistas que tenían una amarilla y que en caso de recibir una segunda se perderían el decisivo partido ante Perú, fijado para el 24 de marzo. Fueron los casos de Josema Giménez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Facundo Pellistri y Edinson Cavani.

2) El entrenador dijo que no hace apología de la salida con balón dominado, pero confesó que le gusta que sus equipos puedan salir jugando de atrás para dar ventaja a los futbolistas que juegan adelante. Fue uno de los aspectos del juego que mejor desarrolló este martes ante Venezuela.

3) Que los zagueros avancen en la cancha hasta meterse en la zona de volantes. Así se vio a Godín y Josema Giménez conduciendo como centrales y metiéndose como volante. El entrenador quiere un equipo que defienda hacia adelante, como lo aplicó ante Venezuela.

4) Cuando tiene en el equipo un lateral que se destaca por su llegada al ataque, el volante debe tener como característica jugar hacia adentro. Lo aplicó en sector izquierda, en este caso, Olivera como lateral y la combinación perfecta con Valverde o De Arrascaeta porque amplía las opciones de juego en un mismo lugar. Valverde fue un extremo falso contra Paraguay, y este martes recurrió a una propuesta similar con De Arrascaeta ante Venezuela.

5) Mathías Olivera ataca muy bien los espacios por afuera y construyó caminos hacia el ataque.

6) La renovación. Con la llegada de nuevos futbolistas movió la interna de la selección, generó las ganas de jugar de los nuevos que querían estar y no estaban, y que llegan con entusiasmo; los que estaban, que se sentían titulares indiscutidos y se dan cuenta que ya no lo son. Facundo Pellistri fue un revulsivo para el plantel.

7) Sobre los rendimientos de los futbolistas: “Es natural decirle a un jugador lo que espero de él, pero jamás le exijo jugar bien. Exijo que dé el 100%. No puedo exigir que ninguno juegue 10 puntos todos los partidos”, explicó el entrenador sobre lo que espera de los futbolistas y cómo se planta en este tema: “Ustedes tienen la obligación de encarar, si la pierden no importa. Tienen que arriesgar”. Ese es el Uruguay que quiere.

8) Alonso cree en los comportamientos de los futbolistas dentro del campo y no en los automatismos por el trabajo. Asume que los comportamientos se entrenan y puso particular énfasis en estos días en el Complejo de la AUF.

9) La versatilidad de Ronald Araújo. El entrenador explicó que Xavi, su entrenador en Barcelona, le permitió descubrir las fortalezas del defensa, que puso en práctica en la selección. Araujo jugó en las tres posiciones de la línea de tres en el club catalán (libre, stopper por derecha y stopper por izquierda), como lateral izquierdo y como lateral derecho. “A los jugadores no hay que limitarlos”, apuntó el DT después del triunfo del martes. “Entiendo que los jugadores que tienen potencial hay que ayudarlos a crecer. Hablamos con ellos para que no se limitaran. Que Araújo viera que cuando Diego (Godín) entraba (a la zona de volantes) que él también fuera, que se sintiera libre. Tiene condiciones físicas tremendas. Si sos veloz y atacás bien los espacios, no juegues en espacios cortos, tratá de jugar hacia adelante”.

10) La convicción. “Me preparé para tener una buena metodología. Para dar herramientas a los jugadores en poco tiempo y despertar comportamientos en poco tiempo”