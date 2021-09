Los candidatos del FA unieron su discurso contra la LUC y apuntaron a la autocrítica de sus gobiernos

Terminó el plenario del Frente Amplio (FA) y sonó Crece desde el pie, de Alfredo Zitarrosa. Los dirigentes, delegados y militantes se abrazaban y celebraban, como a quienes les queda todo por delante. El fin de semana que viene celebrarán el Congreso Nacional de la fuerza política y allí, una vez que las precandidaturas sean rectificadas, se largará la carrera hacia la presidencia, que tendrá su punto final el 5 de diciembre cuando los frenteamplistas elijan entre Fernando Pereira, Ivonne Passada o Gonzalo Civila para liderar el partido. Tras un plenario en el que primó la unidad, todos los discursos rondaron en la idea de la escucha, la apertura del espacio político a las mujeres y a los jóvenes, el intercambio y la lucha por derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que fue la insignia del encuentro. En medio del unánime discurso de los tres candidatos, Gonzalo Civila –por iniciativa propia– llamó a construir un FA "que no repita los errores del pasado" y citando algunos ejemplos dio un puntapié de lo que será el debate por el documento de autocrítica y balance en el Congreso la semana que viene.

La principal autocrítica, dijo Fernando Pereira, es que se debe lograr que "el pueblo se haga dueño de los cambios".

El primer ejemplo que puso sobre la mesa el secretario general del Partido Socialista fue el de decretar la esencialidad en la educación en 2015, en medio de los reclamos por aumento presupuestal. También consideró un error "llevar acciones en territorio sin una construcción política" en el lugar, que "tengan un correlato en la conciencia de la gente y en su organización".

"Esta ofensiva brutal que estamos viendo sobre algunas políticas centrales para la vida del país marca que algo no hicimos bien, tenemos que debatir eso", adelantó de cara al Congreso Nacional.

Consultado al respecto, Pereira subrayó la importancia de señalar tanto aciertos como desaciertos. Entre los errores, destacó: "No pudimos hacer este proceso de cambio profundo de la mano del pueblo. El pueblo no entendió los cambios que nosotros hicimos". "¿Es posible transformar sin conversar con el vecino de al lado? Es posible colocar una baldosa y que se sienta como baldosa colectiva si la gente no procesa esa transformación", agregó. En diálogo con El Observador, más tarde, se rectificó: "No que (el pueblo) no entendió, sino que no fuimos capaz de hacer estos cambios tan profundos con la gente".

Según expuso, "no las supo relatar adecuadamente ni las supo construir con otros".

"Si vos y yo colocamos una baldosa juntos, de esa baldosa no nos olvidamos más. El arte de gobernar con la gente es una herramienta que la izquierda la tiene que hacer propia", afirmó, y reconoció: "Si no fuimos capaces de que las ideas quedaran colocadas en la mayoría de la sociedad pese a los resultados formidables en materia de políticas sociales y salariales es porque no lo hicimos de buena manera junto con la gente".

Tanto Pereira como Civila argumentaron que después de 15 años de gobierno, no hay "ninguna fuerza política en el mundo que haya encarado un proceso de autocrítica como el que encaró el FA". Resaltaron lo que, según entienden, fue una mejora a nivel educativo, del sistema de salud, la incorporación de la informática a las escuelas y el aumento del salario. El exsindicalista consideró que serán recordados como los mejores 15 años de los próximos 100. "Autocrítica sí, pero también acentuar lo que hicimos bien para que nuestro pueblo se apodere y lo defienda ahora cuando hay que defenderlo", expuso.

El próximo 2 y 3 de octubre los frenteamplistas pondrán en el centro el documento de balance y autocrítica de la derrota electoral en 2019.

La derogación de los 135 artículos de la LUC, el bastión de la unidad frenteamplista

Los candidatos expusieron que la LUC y las políticas del gobierno rememoran un modelo de país que el FA trata de modificar. "Es un gobierno de ricos y para ricos", dijo Civila, que en palabras de Fernando Pereira, impulsaron una ley "de pésima calidad" y que según Ivonne Passada "pone en cuestión el futuro de nuestro país".

De todas formas, se encargaron de aclarar que el haber alcanzado casi 800 mil firmas para llevar a referéndum la ley fue producto del trabajo de la militancia, que en muchos casos fue la que "desde abajo" convenció a los dirigentes. También, de la puja microterritorial y de las recorridas puerta a puerta por todo el país.

El expresidente del PIT-CNT (actualmente en licencia pero con su renuncia ya anunciada), aclaró que si se llega a alcanzar a derogar la ley será un logro "hijo de los uruguayos". "El referéndum no es patrimonio del FA, es patrimonio de los uruguayos", insistió.

Los tres llamaron a la movilización y a incluir en cada una la rúbrica de la derogación de la LUC, pues es "columna vertebral" del "proyecto de clase" del gobierno, sostuvo Civila.

Las voces unánimes en el discurso contra la LUC se extendieron al resto de los temas: la necesidad de la paridad femenina, de la inclusión de la juventud, la diversidad, la descentralización, la importancia de la escucha y del intercambio. "Pueden encontrar diferencias de método, pero no van a encontrar ruptura de la unidad", dijo Passada. Todos pujarán por una nueva agenda de "un país productivo con consciencia social y desarrollo democrático", aseguró Pereira.

La campaña de Pereira, el gran favorito

Fue la cara de la iniciativa que reunió las casi 800 mil firmas para llevar a referéndum la LUC. Apenas se puso su nombre sobre la mesa hace poco más de un mes, empezó a cosechar apoyos de manera vertiginosa, y este sábado más del 80% de los presentes le prestaron su voto. Luego del plenario, Fernando Pereira se terminó de solidificar como el gran favorito para ser presidente del FA.



Asimismo, deberá correr la carrera electoral junto a Ivonne Passada y Gonzalo Civila hasta el 5 de diciembre. Su estrategia de campaña no se aleja de lo que supo hacer como dirigente sindical. Al ser consultado por El Observador, responde casi inmediatamente: "Yo voy a ir a todo el país".



"Voy a ir a todas las coordinadoras, a todos los pueblos y a todos los lugares donde haya concejales", dice. "En estos dos meses voy a tratar de hablar con todo el mundo, prestando más oreja que palabra. Tratar de ser la síntesis de todo el FA significa escuchar a las organizaciones políticas, a las bases territoriales, a los barrios, a las ciudades. Pero también a las organizaciones sociales, políticas, culturales que construyen el Uruguay del futuro. Así que lo voy a hacer", prometió.